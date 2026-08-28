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涉受賄35億！前湖北省委書記蔣超良一審被判死緩 沒收全部財產

中央社／ 台北28日電
前湖北省委書記職務蔣超良，因涉受賄人民幣7.46億餘元（約新台幣35億元），今天一審被判死刑，緩期2年執行。中新社
前湖北省委書記職務蔣超良，因涉受賄人民幣7.46億餘元（約新台幣35億元），今天一審被判死刑，緩期2年執行。中新社

曾於COVID-19期間被免去湖北省委書記職務的前14屆全國人大常委會委員、前農業與農村委員會副主任委員蔣超良，因涉受賄人民幣7.46億餘元（約新台幣35億元），今天一審被判死刑，緩期2年執行。

央視新聞報導，江蘇省南京市中級人民法院今天一審公開宣判蔣超良受賄一案，以受賄罪判處蔣超良死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對追繳在案的蔣超良犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

報導指，經審理查明，1995年至2025年，蔣超良利用擔任中國農業銀行綜合計劃部主任，交通銀行黨委書記、董事長，國家開發銀行黨委副書記、副董事長、行長，中國農業銀行黨委書記、董事長，吉林省委副書記、省長，湖北省委書記等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合7.46億餘元。

法院認為，蔣超良的行為構成受賄罪。蔣超良受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。

法院又表示，鑒於蔣超良受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；檢舉揭發他人重大犯罪行為，經查證屬實，有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息部分已追繳，其中蔣超良實際獲利已全部追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

法院又表示，根據蔣超良犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

「死緩」是死刑緩期執行的簡稱，是中國特有的刑罰執行制度。與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，即減為無期徒刑。

COVID-19在武漢爆發1個月後，蔣超良2020年2月被免去湖北省委書記職務，調任全國人大，當時被認為是「平安落地」。但蔣超良在2025年2月被中共中紀委通報涉嫌嚴重違紀違法，接受調查。

死刑 央視 無期徒刑

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