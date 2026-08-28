2高層落馬引關注 張又俠、劉振立被免去中共軍委副主席與委員職務

中國14屆全國人大常委會第24次會議今天下午在北京人民大會堂閉幕。據新華社報導，會議經表決，決定免去張又俠、劉振立的中國國家軍委副主席及軍委委員職務。

中國共產黨中央軍事委員會（簡稱「中共中央軍委」）及中華人民共和國中央軍事委員會（簡稱「中國國家軍委」），屬於「一套班子，兩塊牌子」。今年初，落馬的張又俠即擁有中共中央軍委副主席及中國國家軍委副主席的頭銜；劉振立也擁有中共中央軍委委員及中國國家軍委委員的頭銜。而國家軍委委員的罷免，則由全國人大常委會決定。

根據新華社報導，今天閉幕的全國人大常委會上，會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。會議經表決，決定免去張又俠的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務，免去劉振立的中華人民共和國中央軍事委員會委員職務。

會議還表決通過了其他任免案。

張又俠與劉振立的落馬引發海內外極大關注。