香港支聯會顛覆國家政權案 今完成求情程序兩周內判刑

香港支聯會顛覆國家政權案，法庭今天（28日）完成所有涉案被告的求情程序，預計兩周內判刑，法官稱支聯會作為組織只能判處罰款，而對案中罪成的支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁，律師以「情節較輕」求判處五年以下監禁，案中罪成的支聯會前副主席鄒幸彤自辯堅信「專政是錯，民主是對」，數度被法官多次打斷。

今次支聯會及李卓人等被控罪成的「煽動他人顛覆國家政權罪」，在現在的香港國安法中，刑罰分「情節嚴重」和「情節較輕」兩級，其中「情節嚴重」判監五年至十年監禁、「情節較輕」判處五年或以下監禁。

被判罪成的李卓人及主動認罪的何俊仁。由代表大律師沈士文為二人求情，律師指法庭判刑應考慮被告真正的犯案時段，即國安法生效起至2021年9月，只有14個月時間，支聯會及各被告在國安法生效前的行為，只能視作背景資料。因此，希望將李卓人及何俊仁視為「情節較輕」，判處五年以下監禁。

沈士文又說，法庭接納所有被告多年來用和平非暴力手段宣傳，與涉及暴力的煽動行為有很大分別。而支聯會及其被告的煽動行為，只涉及宣傳及口號，無帶出計劃及時間表。「結束一黨專政」是空洞的口號，有別於其他案件中，被告煽動其他人做實質行為。支聯會的實際綱領及行動，三十多年來都無證據顯示，有人因支聯會的煽惑而作出具體顛覆國家行為，而中國共產黨多年來情況安穩，法庭應考慮煽惑行為帶來的實質破壞及影響。而本案說到底，是爭議較理論性的議題，並無任何實際行為顛覆國家。

選擇自辯的鄒幸彤陳詞中說，本案「講來講去是追求民主有罪」，她堅信「專政是錯，民主是對」，拒絕從犯罪角度分析支聯會過去的行為，她指若法庭最終裁定「情節嚴重」，將會是對他們的讚美，代表他們「做到嘢」即做到了事情。

鄒幸彤陳詞期間，多次被國安法指定法官李運騰打斷，認為她並非在求情。對鄒幸彤不認同法庭說本案「不是審信念，而是審行為」。李運騰反駁稱是因為鄒幸彤將信念付諸行動，鄒幸彤回應，如果一個人不將信念付諸行動，就不是信念。

國安法指定法官李運騰又表示關注，是次案件對比同類的三十五+民主派初選案，以「顛覆國家政權」來說，本案是否更嚴重。至於已解散的支聯會，法官李運騰說只能判處罰款，但要考慮支聯會的財政能力，辯方表示下周一會就這方面提交書面陳詞。

庭審中還披露，李卓人及鄒幸彤就本案已關押約三年十個月，而何俊仁則關押約三年六個月。