快訊

3公投審議結果剩廢除非核！鞭刑、交通罰鍰專用未通過 游盈隆揭原因

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

昔「竹林車震」出軌毀形象！42歲前王牌主播退居幕後10年 凍齡近照引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

香港支聯會顛覆國家政權案 今完成求情程序兩周內判刑

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
審理香港支聯會等人「煽動顛覆國家政權罪」的西九龍法院大樓。中新社資料照
審理香港支聯會等人「煽動顛覆國家政權罪」的西九龍法院大樓。中新社資料照

香港支聯會顛覆國家政權案，法庭今天（28日）完成所有涉案被告的求情程序，預計兩周內判刑，法官稱支聯會作為組織只能判處罰款，而對案中罪成的支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁，律師以「情節較輕」求判處五年以下監禁，案中罪成的支聯會前副主席鄒幸彤自辯堅信「專政是錯，民主是對」，數度被法官多次打斷。

今次支聯會及李卓人等被控罪成的「煽動他人顛覆國家政權罪」，在現在的香港國安法中，刑罰分「情節嚴重」和「情節較輕」兩級，其中「情節嚴重」判監五年至十年監禁、「情節較輕」判處五年或以下監禁。

被判罪成的李卓人及主動認罪的何俊仁。由代表大律師沈士文為二人求情，律師指法庭判刑應考慮被告真正的犯案時段，即國安法生效起至2021年9月，只有14個月時間，支聯會及各被告在國安法生效前的行為，只能視作背景資料。因此，希望將李卓人及何俊仁視為「情節較輕」，判處五年以下監禁。

沈士文又說，法庭接納所有被告多年來用和平非暴力手段宣傳，與涉及暴力的煽動行為有很大分別。而支聯會及其被告的煽動行為，只涉及宣傳及口號，無帶出計劃及時間表。「結束一黨專政」是空洞的口號，有別於其他案件中，被告煽動其他人做實質行為。支聯會的實際綱領及行動，三十多年來都無證據顯示，有人因支聯會的煽惑而作出具體顛覆國家行為，而中國共產黨多年來情況安穩，法庭應考慮煽惑行為帶來的實質破壞及影響。而本案說到底，是爭議較理論性的議題，並無任何實際行為顛覆國家。

選擇自辯的鄒幸彤陳詞中說，本案「講來講去是追求民主有罪」，她堅信「專政是錯，民主是對」，拒絕從犯罪角度分析支聯會過去的行為，她指若法庭最終裁定「情節嚴重」，將會是對他們的讚美，代表他們「做到嘢」即做到了事情。

鄒幸彤陳詞期間，多次被國安法指定法官李運騰打斷，認為她並非在求情。對鄒幸彤不認同法庭說本案「不是審信念，而是審行為」。李運騰反駁稱是因為鄒幸彤將信念付諸行動，鄒幸彤回應，如果一個人不將信念付諸行動，就不是信念。

國安法指定法官李運騰又表示關注，是次案件對比同類的三十五+民主派初選案，以「顛覆國家政權」來說，本案是否更嚴重。至於已解散的支聯會，法官李運騰說只能判處罰款，但要考慮支聯會的財政能力，辯方表示下周一會就這方面提交書面陳詞。

庭審中還披露，李卓人及鄒幸彤就本案已關押約三年十個月，而何俊仁則關押約三年六個月。

香港 國安法

相關新聞

日媒：中共官員稱只要高市早苗對台認識不變 北京就不會改變對日政策

日本首相高市早苗2025年11月在國會的就「台灣有事」進行的答辯，引起北京高度反彈，雙方關係急凍至今，而日本跨黨派國會議員日前到訪北京，中共中聯部高層表態稱，只要高市早苗去年11月的涉台國會答辯和對台認識不變，那麼北京就不會改變對日政策，要求日方撤回涉台答辯。中共方面釋出的消息則喊話日方「誠實並切實按照一個中國原則處理台灣問題，以實際行動為中日關係克服困難創造條件」。

為11月深圳峰會準備 全年規模最大APEC高官會今日落幕

今年APEC非正式領袖會議即將於11月18日至19日在大陸深圳舉行，作為籌備工作的重要環節，規模最大的APEC第三次高官會28日在遼寧大連落幕，大陸官媒稱，2026年APEC會議籌備進程進入衝刺階段。此外，目前深圳會議場館設施已經準備就緒，各項籌備工作都在有序推進。

毀滅性洪災 西藏災區失聯外國遊客多少是印度人？陸外交部：核實中

大陸西藏與尼泊爾26日土石流災害導致重大傷亡，尼方已公布死亡400餘人，而就大陸情況，陸方初步統計顯示遇難3人、失聯558人，其中外籍人員260人，對於失聯外籍人員的構成，特別是有無印度民眾，大陸外交部28日仍表示，「有關資訊正在進一步核實中。我們已向各有關國家的駐華使館進行通報，並將保持溝通」。

中國人大審議「反跨境腐敗法」　跨國打貪法制化

中國「反跨境腐敗法」草案本週首次提請全國人大常委會審議。此法醞釀至少3年，將把中國政府實行多年的跨國打貪行動法制化。不過...

深化中俄北極合作 陸交通部長：持續提升北極航道競爭力

大陸交通部長劉偉27日與俄羅斯家原子能集團總經理利哈喬夫舉行視訊會議時，針對北極航道合作表示，雙方已在航運開發、航行安全、極地船舶建造和技術等領域取得豐碩成果，他強調希望雙方深化北極航道全方位合作，願與俄方擴大航運規模，持續提升北極航道競爭力，為維護區域物流供應鏈穩定貢獻力量。

ChinaJoy不只是遊戲展 機器人、電動車跨界搶攻Z世代

上海再次變成一座二次元「痛城」（網路用語，將動漫角色或文化元素廣泛應用到城市各角落的現象），第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）剛落幕，關於遊戲展還是科技嘉年華的討論仍在網路蔓延。然而，展會吸引超過43萬Z世代群體、歷時四天時間，企業缺席的代價，可能是錯過一代消費者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。