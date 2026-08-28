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毀滅性洪災 西藏災區失聯外國遊客多少是印度人？陸外交部：核實中

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為8月28日，勘測專家在中國安能的協助下，前往中尼邊境因土石流形成的堰塞湖區域探查情況。新華社
圖為8月28日，勘測專家在中國安能的協助下，前往中尼邊境因土石流形成的堰塞湖區域探查情況。新華社

大陸西藏與尼泊爾26日土石流災害導致重大傷亡，尼方已公布死亡400餘人，而就大陸情況，陸方初步統計顯示遇難3人、失聯558人，其中外籍人員260人，對於失聯外籍人員的構成，特別是有無印度民眾，大陸外交部28日仍表示，「有關資訊正在進一步核實中。我們已向各有關國家的駐華使館進行通報，並將保持溝通」。

這些失聯的外國人，最受關注的是印度人的情況。華爾街日報引述印度外交部說法指出，約有200名印度公民滯留在中國大陸，另有280多名印度公民在尼泊爾失聯。

綜合澎湃新聞、央視新聞等消息，大陸外交部發言人林劍28日面對路透社記者提問能否通報傷亡人員的國籍構成，尤其是是否有印度遊客或朝聖者在西藏自治區一側受到此次災害影響時，表示「我們昨天已經作出過回應，有關資訊正在進一步核實中。我們已向各有關國家的駐華使館進行通報，並將保持溝通」。

「印度教徒報」記者也提問目前官方是否已經確認了此次災害的原因？第二個問題，目前官方稱550名滯留旅客都已經離開，有多少是來自印度的？是否還有在中國大陸境內滯留的？是否還有失蹤的？對此，林劍表示，我們注意到中尼兩國的專家和官方機構對此次災害的成因已經做出了一些研判，分析是由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發的，具體情況請你關注大陸主管部門發布的資訊。

關於印度旅客的問題，林劍說：「我剛才已經作出了回應，相關的信息還在進一步的核實中。我們已經向有關國家的駐華使館進行了通報，並將繼續保持溝通」。

此前林劍27日曾透露，涉及災情的外國人士，「目前據我們初步掌握的信息，相關人員中有遊客，也有香客」。

另據新華社，大陸總理李強27日抵達日喀則機場後立即趕往吉隆受災區域，他指出，這次災害造成重大人員傷亡失聯，令人十分痛心。要科學制定搜救方案，千方百計搜救失聯人員，只要有一線希望，就要盡最大努力。在吉隆泥石流災害前方指揮部，李強強調，要統籌調度安排救援力量裝備，進一步全面摸清失聯人員情況，要公開透明做好災情和搶險救援工作資訊發布。要加強涉外應急處置和溝通協調，與相關外方一道做好失聯人員摸排、善後處置等工作。

印度 西藏 外交部 土石流

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