為11月深圳峰會準備 全年規模最大APEC高官會今日落幕

今年APEC非正式領袖會議即將於11月18日至19日在大陸深圳舉行，作為籌備工作的重要環節，規模最大的APEC第三次高官會28日在遼寧大連落幕，大陸官媒稱，2026年APEC會議籌備進程進入衝刺階段。此外，目前深圳會議場館設施已經準備就緒，各項籌備工作都在有序推進。

據央視新聞，2026年APEC第三次高官會昨天在遼寧省大連市開幕，今天（28日）中午將結束此次會議。本次高官會是APEC「中國年」規模最大、活動最多的一次高官會，主要任務是梳理總結APEC「中國年」的工作，推動各領域的合作取得更多進展，為11月舉行的非正式領袖會議做好準備。

稍早大陸外交部發言人郭嘉昆曾指出，作為2026年APEC東道主，大陸將於8月17日至28日在遼寧省大連市舉辦APEC第三次高官會及相關會議。此次會議是出席人員規模最大、活動場次最多的一次高官會，將推動APEC框架下各領域、各機制達成更多合作成果，為11月領導人會議做好準備。

當時郭嘉昆指出，會議期間將舉行高官會全會以及高官會下設委員會會議、工作組會和研討會等相關會議，涉及貿易、交通、糧食、海關、科技、能源、衛生、減災、反腐敗等多個領域，包括近130場會議活動。將有來自APEC各成員經濟體、秘書處、工商諮詢理事會、太平洋經濟合作理事會等2300餘名代表與會。

而APEC「中國年」進程啟動以來，大陸舉辦了三次高官會以及數位周系列活動，召開了婦女與經濟、貿易、旅遊、林業、糧食安全專業部長會，在大陸10多個城市接續舉辦300多場會議活動，累計與會代表達7,000人次。

新華社指出，大陸將於11月18日至19日在深圳舉行非正式領袖會議。目前，深圳會議場館設施已經準備就緒，各項籌備工作都在有序推進。

此外，美國總統川普是否屆時前往參加APEC仍受關注。而美國駐北京大使館日前披露美國參加在大連舉行的2026年APEC第三次高官會，以繼續推動「美國優先」的外交、貿易和投資政策。

美國由APEC高級官員凱西．梅斯領導美國跨部門代表團參加APEC第三次高官會，美國官員將重點致力於在農業、能源、交通、漁業、衛生及糧食安全等領域為美國企業在APEC地區創造更多機會。此外，美國將推進減少服務出口壁壘的政策，擴大能夠展示美國私營部門在供應鏈中創新成果的政府夥伴關係，並牽頭有關貿易和勞工事務的討論。

而美國代理首席副助理國務卿兼負責海洋、漁業和極地事務副助理國務卿露思．佩里則在海洋與漁業工作組會議期間主持「海洋科技解決方案研討會」。該研討會使得包括衛星監測技術在內的美國創新技術與APEC共同打擊非法捕撈和海洋垃圾的工作相結合，推動區域內負責任的海洋經濟發展。