中國人大審議「反跨境腐敗法」　跨國打貪法制化

中國「反跨境腐敗法」草案本週首次提請全國人大常委會審議。此法醞釀至少3年，將把中國政府實行多年的跨國打貪行動法制化。不過，這類行動以前就遭國際人權團體質疑以反貪腐為名，在海外追捕、打壓異議人士。

德國之聲（DW）中文網報導，中國全國人大25日首次將「反跨境腐敗法」（草案）提請常委會審議。

「反貪腐」是中國國家主席習近平2012年上任以來的長期政策重點，也被視為他用來整肅、清洗政敵的工具。「反跨境腐敗法」將正式賦予當權者跨國追查貪腐案件的權力，顯示習近平的全面反貪運動可能走向全球。

「反跨境腐敗法」在25至28日舉行的人大常委會議上審議，目前草案全文尚未公開。根據中國官媒新華社，它共有6章47條，主要是用來界定「反跨境腐敗」的工作原則和內容。

報導稱，即使以往沒有直接以「反跨境腐敗」為名的專法，但中國官方以反貪腐為由、跨國追查犯罪者的行為早有前例。

習近平上任兩年後，中國公安部2014年發起「獵狐」專項行動，中共中央紀律檢查委員會（中紀委）底下也成立了「中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室」。

習近平當時說，「國際追逃工作要好好抓一抓」，「不能讓外國成為一些腐敗分子的『避罪天堂』，腐敗分子即使逃到天涯海角，也要把他們追回來繩之以法」。

「獵狐」專項行動隨後擴大為「天網」行動，到今年都還持續進行當中，透過引渡、遣返等方式，將海外逃犯送回中國。

中國政府還曾針對「涉嫌犯罪的外逃國家工作人員和重要腐敗案件涉案人」發佈紅色通緝令，也就是「百名紅通人員」名單。

據官方說法，2025年已經實現「百名紅通」的亞洲地區「清零」；「天網」行動十年來，從120多個國家和地區追回了上萬名外逃者，其中包含約3000名「黨和國家工作人員」。

中國政府雖聲稱「獵狐」和「天網」行動是為了「反貪腐」，但根據人權組織的觀察與分析，官方實際上也藉此跨國追捕海外的異議人士。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）曾發布報告指出，中國政府透過「獵狐」和「天網」行動，以各種法外手段迫使目標物件非自願返國。有些時候甚至會嘗試誘捕或綁架。

「保護衛士」的報告認為，中國政府透過這些手法在海外推行「跨國鎮壓」，侵犯了他國的主權和目標物件的基本人權。