深化中俄北極合作 陸交通部長：持續提升北極航道競爭力

大陸交通部長劉偉27日與俄羅斯家原子能集團總經理利哈喬夫舉行視訊會議時，針對北極航道合作表示，雙方已在航運開發、航行安全、極地船舶建造和技術等領域取得豐碩成果，他強調希望雙方深化北極航道全方位合作，願與俄方擴大航運規模，持續提升北極航道競爭力，為維護區域物流供應鏈穩定貢獻力量。

據大陸交通部28日消息，「中俄北極航道合作分委會第三次會議」於27日以視訊形式舉行，劉偉與利哈喬夫分別率團出席並共同主持會議。劉偉指出，在雙方領導人戰略引領下，兩國交通運輸部門積極推動北極航道合作，在航運開發、航行安全、極地船舶建造和技術等領域取得豐碩成果。

他強調，大陸願同俄方一道，進一步落實好兩國元首重要共識，充分發揮分委會機制作用，在互利共贏的基礎上推動北極航道合作不斷取得新進展。希望雙方深化北極航道全方位、多層次、立體化合作，聚焦提高工作效率，健全工作機制；聚焦擴能提質增效，擴大航運規模；聚焦守牢安全底線，保障航行安全，持續提升北極航道競爭力，為服務兩國經貿發展、維護區域物流供應鏈穩定貢獻力量。

消息指，利哈喬夫高度讚賞北極航道合作取得的積極進展，表示願同大陸進一步密切協作配合，暢通溝通管道，加強北極航線船舶進出港服務保障，深化極地船員培訓交流，推動北極航道合作走深走實、取得更多成果。會議簽署了《中俄北極航道合作分委會第三次會議紀要》。會前，劉偉與利哈喬夫舉行工作會談，就共同關心的問題深入交換意見，達成多項共識。

大陸與俄國在北京航道的合作正不斷推進。此前新華社報導，俄羅斯摩爾曼斯克海上貿易港（Murmansk）20日舉行首艘大陸貨櫃輪靠港歡迎儀式，慶祝該港首條來自大陸的貨櫃航線順利開通，標誌著通過北極航道連接大陸沿海港口與俄國北極圈內最大深水港的定期貨物運輸業務正式啟動。

而本月稍早，大陸海杰航運旗下「杜拜塔」輪在浙江寧波舟山港穿山港區貨櫃碼頭裝箱，標誌著寧波舟山港中歐北極貨櫃航線（中歐北極快航）正式邁入夏季通航季周班運營階段，將依次停靠英國菲力斯杜、荷蘭鹿特丹、德國漢堡、波蘭格丁尼亞等北歐及波羅的海核心港口。

另據俄羅斯衛星通訊社28日報導，大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，中俄正在推進移動支付系統相互對接、優化通信資費和改善交通基礎設施方面的聯合工作。張漢暉並補充稱，雙方已在第24輪領事問題跨部門磋商中商定了解決這些問題的具體措施。