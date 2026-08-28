日媒：中共官員稱只要高市早苗對台認識不變 北京就不會改變對日政策

日本首相高市早苗2025年11月在國會的就「台灣有事」進行的答辯，引起北京高度反彈，雙方關係急凍至今，而日本跨黨派國會議員日前到訪北京，中共中聯部高層表態稱，只要高市早苗去年11月的涉台國會答辯和對台認識不變，那麼北京就不會改變對日政策，要求日方撤回涉台答辯。中共方面釋出的消息則喊話日方「誠實並切實按照一個中國原則處理台灣問題，以實際行動為中日關係克服困難創造條件」。

據日本共同社，由日本在野黨「中道改革聯合」的廣報委員長伊佐進一等人組成的跨黨派國會議員團27日在北京與中共中聯部副部長陸慷舉行了會談。伊佐在會談後向媒體透露，陸慷表示，「只要高市早苗去年11月的涉台國會答辯和對台認識不變，那麼中方就不會改變對日政策」，要求日方撤回涉台答辯。

據指出，這是高市涉台答辯導致日中關係惡化以來，日本的國會議員團首次訪問大陸並與中國共產黨幹部舉行會談。訪問團成員為三人，包括伊佐、自民黨籍的前厚生勞動副大臣橋本岳、公明黨籍參議員川村雄大。橋本在行程中途回國，未參加與陸慷會談。而該會談持續了約2個小時。

期間，伊佐提議重啟日中之間的青年與文化交流。會談上還提及了日本人被拘、稀土等對日出口許可陷入停滯、中共軍隊在東海與南海活動活躍等。報導指出雙方一致認為，面對面交換意見有利於營造邁向關係正常化的氛圍。

另據中共中聯部官網消息，8月27日上午陸慷在北京會見「日本年輕國會議員代表團」時表示，當前中日關係陷入嚴重困難，癥結是清楚的。「歷史、台灣等重大原則問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。希望日本朝野政黨和政界人士激濁揚清，推動日本當政者恪守中日四個政治文件各項原則，真正做到以史為鑒，誠實並切實按照一個中國原則處理台灣問題，以實際行動為中日關係克服困難創造條件」。

陸慷還就「日方提出的有關問題」重申中方立場。消息並指，伊佐進一表示，日中關係對兩國、亞洲乃至世界都具有重要意義。日方對當前日中關係困難局面深感憂慮，希同中方保持溝通，為推動日中關係改善發揮作用。

此前日方披露，訪團將對機器人和自動駕駛等大陸最新技術進行考察，並計畫訪問由大陸領導人習近平親自推動建設的河北省雄安新區。另，新任日本國際貿易促進協會會長的前外相岩屋毅等人組成的代表團，也正在為9月訪問大陸開展協調。