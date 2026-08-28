美智庫：五月川習會後 陸仍持續施壓台灣

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平五月舉行峰會後，美中同意建立「建設性戰略穩定關係」。美國專家分析指出，川習會後中國在台灣周邊的軍事活動仍持續不斷，北京一方面向華府尋求更高穩定性，另一方面持續在台灣周邊施加脅迫性壓力。

中央社報導，華府智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓、資深研究員柏南廿五日發表題為「關於中國對台脅迫行動和領袖級外交侷限的五大關鍵須知」文章。文中指出，台灣是美中關係這項新架構的試金石，川習五月峰會後至今，美國仍在審查一百四十億美元對台軍售案，但北京幾乎未展現減緩對台施壓跡象。

文中提出五大重點。首先，五月川習會未緩和中國對台壓力，現有數據無法證明美中峰會改變了北京對台脅迫姿態。

第二個重點是中國將貿易合作與對台軍事姿態切割。美中貿易休兵等經濟關係進展，並未促使中國在台灣議題保持克制。這表明中國將對台施壓視為一種常態工具，而非隨著美中整體關係氣氛起伏的變數。

第三，與整體美中摩擦相比，中國對台灣強化防禦的舉措反應更強烈。去年十二月，川普政府批准價值一一一億美元對台軍售案，共軍隨後在台灣周邊軍演，包括實彈射擊。北京的反應顯示，涉及台灣的特定動態，對中國軍事行動的影響遠超過整體外交氛圍。

第四，中國經常自行製造軍事升級藉口。文章指出，北京愈來愈頻繁按照本身時間表主動發起演習與戰備巡查，然後利用這些行動演練圍繞台灣。北京對台灰色地帶戰略就是在不跨越戰爭門檻前提下，「逐步讓昨天的升級看似今天的常態」。

第五項重點為川普對台提供重大軍事與經濟支持。美國去年十二月的對台軍售案是美國有史以來單筆金額最大的對台軍售，而川普二點○至今批准的軍售總額，已超越了美國前總統拜登四年任期總額。