協調習訪美…王毅會美大使 稱美中挑戰仍多

大陸國家主席習近平預計將於下個月訪美，雙方近期密集協調。繼半官方的一點五軌對話登場後，八月廿六日中共政治局委員兼外長王毅在北京會見美國駐北京大使龐德偉，討論習近平訪美。王毅強調，「中美關係仍面臨各種風險挑戰」，雙方應聚焦積極議程，妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾。

龐德偉昨在Ｘ發文透露，「本周和外交部王毅部長、馬朝旭常務副部長、洪磊部長助理以及蔡偉部長助理就習近平主席前往華盛頓進行國事回訪的準備工作進行了富有成效的討論」。文章並附上美國與中共國旗貼圖稱「攜手合作，在公平和對等的原則上構建建設性戰略穩定關係」。

陸方則只公布王毅與龐德偉會晤內容。據新華社，王毅說，在兩國元首領航掌舵下，雙方正在推動構建中美建設性戰略穩定關係。他並提到，中美關係仍面臨各種風險挑戰，「雙方應把兩國元首達成的重要共識落到實處，聚焦積極議程，妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾、克服障礙」。消息並指，龐德偉稱川普「五月訪華非常成功」。雙方願在尊重和對等的基礎上構建美中建設性戰略穩定關係。

值得注意的是，上述溝通對話，無論陸方或美方的說法，都未提及台灣議題。昨天大陸外交部發言人林劍就中美高層互動相關提問則僅回應，「中美雙方就年內元首互動安排保持著溝通」。

此外，對於美方表示有敵對勢力攻擊美國電力系統，林劍昨指，中方一貫反對泛化國家安全概念、打壓別國企業的做法，希望美方為各國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。而就美國司法部公布大陸駭客網攻美國，林劍則稱「對美方再次借網絡安全問題向中方潑髒水的錯誤做法，表示強烈不滿和堅決反對」。

對美方考慮以產能過剩為由對大陸施加百分之七點五關稅，大陸商務部發言人黃玲昨表示，將經貿問題政治化，是典型的單邊主義、保護主義行為，大陸堅決反對，並保留採取一切必要措施的權利。