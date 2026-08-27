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封鎖小紅書8個月 陸委會：詐騙案數金額下降

中央社／ 台北27日電
中國大陸社群平台「小紅書」。聯合報系資料照
中國大陸社群平台「小紅書」。聯合報系資料照

行政院打擊詐欺指揮中心暫行封鎖中國大陸社群平台「小紅書」1年，國台辦批評「煽動兩岸對立對抗」；陸委會重申，暫行封鎖是基於打擊詐騙，詐騙案數金額確實顯著下降。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑提出數據表示，去年12月開始停止解析小紅書，從去年12月至今年7月，詐騙案件數、財損金額分別為145件、3387.7萬元；相較前8個月（2025年4月至11月）有525件、9890.2萬元，詐騙案件數、財損金額分別下滑72%、66%。

梁文傑重申，暫行封鎖小紅書的原因在於打擊詐騙，小紅書一直沒有回應台灣政府的要求，所以採取暫行封鎖方式。

他說，目前從數據看起來，確實有明顯成效，顯見小紅書是詐騙集團喜歡運用的平台，期望小紅書可以回應台灣政府對於打擊詐騙的要求，如果遲遲沒有回應，相關主管機關不得不繼續採取適當措施因應。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人張晗昨天在例行記者會上表示，詐騙案件數、財損金額下降等數據是「民進黨自導自演」，目的是「煽動兩岸對立對抗」，封鎖小紅書是在剝奪台灣青年知情權與使用社群平台的自由。

小紅書 詐騙 陸委會

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