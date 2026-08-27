我國防預算破兆元新台幣 大陸國防部：窮兵黷武、掏空台灣家底

針對台灣通過2027年度總預算案，其中防務支出規模大幅提升，首次超過1兆元新台幣，較2026年度增加1730億元新台幣，增幅達18.2%，創下歷史新高。 大陸國防部表示，民進黨當局窮兵黷武 掏空台灣家底。

大陸國防部新聞發言人張曉剛27日在例行記者會表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是台灣社會的主流民意。賴清德當局為一黨之私逆勢而為，竭力迎合討好外部勢力，肆意揮霍民脂民膏、窮兵黷武，極大損害台灣民生福祉，終將掏空台灣家底，難逃敗亡結局。

另外，8月21日，美軍1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽。張曉剛回應表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，我們要求美方停止在台灣問題上滋事攪局，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，解放軍堅決捍衛國家主權和領土完整，維護地區和平穩定。