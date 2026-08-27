批國民黨赴陸交流附和中共 梁文傑：兩黨講的話是一模一樣

「兩岸青年交流季」上海站活動於8月24日至28日舉行，由國民黨副主席張榮恭率團參加。陸委會今（27）日表示，國民黨赴陸交流時，所說的話「跟共產黨要講的話是一模一樣，基本上也分不出來」，並強調，兩岸交流只要維持對等尊嚴的立場都樂見，但「不要去那邊交流，就附和中共的主張、附和中共的論述，這個是我們不樂見的」。

陸委會27日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。媒體提問，國共青年交流活動談及「祖國統一」、「九二共識」，且有大陸共青團成員參加，陸委會怎麼看？

梁文傑回應，這次活動由國民黨青年工作委員會動員黨內青年參加，中共方面則由共青團成員出席，「基本上就是國民黨跟共產黨兩個黨的黨員在交流」。

梁文傑接著說，他比較遺憾的是，國民黨赴陸交流時，「都沒有把國民黨黨綱、黨章裡面的主張說出來」，包括反對共產主義、實現三民主義及五權憲法等，「他（國民黨）去交流，講的完全就跟共產黨要講的話是一模一樣，基本上也分不出來，所以這個部分我們還是很遺憾」。

他強調，「兩岸交流只要維持對等尊嚴的立場，我們都樂見」，但如果赴陸交流，只是附和中共的主張、論述，「這個是我們不樂見的」。

至於金廈大橋，大陸國台辦26日表示，廈金大橋廈門段工程正有序推進，全線通車後，將為兩地民眾往來帶來便利，為金門經濟發展、民生改善增添動力，並喊話民進黨政府支持廈金大橋早日建成通車。

梁文傑回應，「金廈大橋的事情我們回答過很多次了，政府沒有這個政策。」他表示，金廈大橋是對岸長年推動「金廈共融」的一部分，「算是在他整個統一方案裡，其中一塊蠻重要的拼圖。那我們政府這邊，並沒有要附和這樣的主張。」