陸批民調「煽動兩岸對立」 陸委會：客觀工具反映民意

中國大陸國台辦批評陸委會民調題目為「煽動兩岸對立」。陸委會表示，7成民眾認為大陸海警船在台灣周邊巡邏是「惡意」，這是透過客觀科學工具了解到的民意。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

陸委會20日發布委託政治大學選舉研究中心執行的民調結果。民調結果顯示，70.5%民眾認為，中共派遣海警船在台灣東部外海巡邏是「惡意」，該題目為這波民調新增題目。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人張晗昨天在例行記者會上宣稱，中國大陸海警船在相關海域「依法行使管轄權」，這是正當、正義之舉。她同時批評，拋出這種民調是在煽動反中抗中情緒、挑動兩岸對立對抗。

梁文傑回應，為了解人民看法，近期發生的兩岸重大事件也會帶入民調訪問中；不過從來不會去刻意設計、捏造民調資料。

他強調，陸委會民調長期委託政治大學選舉研究中心執行，這個執行單位有其一定的權威性；透過客觀科學工具去做民調，其代表的權威性「請大家不要質疑」。

梁文傑反問，如床國台辦認為派遣海警船到台灣東部海域巡邏是正義之舉，為什麼台灣人民絕大多數都認為這是惡意；顯然在台灣人民心中，這不是什麼正義之舉，「這個部分我們大家不需要去爭論」。