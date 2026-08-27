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記者會「泡泡瑪特」二度口誤「吉利卡哇」 梁文傑：請原諒我這老男人

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照

陸委會副主委梁文傑今表示，大陸官媒央視經核准在台定點採訪，陸委會會定期檢視報導內容，目前未發現違規違法情形；針對大陸廠商在台北旅展設攤及工作人員現場導覽，經檢視也未違反規定。他強調，台灣是自由多元社會，政府應在各種對立言論中尋求最大共識。

有媒體詢問，網友質疑，大陸官媒央視在桃園電影節做採訪，並引述另一篇報導指，日前有中國人在台北旅展教大陸用語、推赴中旅遊，詢問該篇報導屬於言論自由範疇，還是過度民粹所引發的寒蟬效應？

針對陸媒在台採訪，梁文傑表示，這麼多年來有核准一些大陸媒體在台灣做定點採訪，為的是台灣記者也可以到大陸採訪，基本上是多年來的互相協定或默契。

他表示，央視確實有在台灣，陸委會有定期檢查他們的報導內容，如果說做一些非媒體該做的事情，會毫不客氣停止其採訪權，譬如此前的東南衛視、海峽導報，央視到目前為止還沒有看到有什麼違規違法的事情，他們做的報導當然是可以的。

針對台北旅展的相關報導，梁文傑說明，這是台北旅展邀請大陸廠商參展，講的是「吉利卡哇」的廠商在現場有設攤，他們的工作人員在現場做一些導覽，目前檢視下來並沒有違反規定。

梁文傑表示，台灣是自由多元的社會，現場媒體也有各種立場，台灣也有人一天到晚想統一、想獨立，大家講的東西往往會極端對立。從陸委會或政府的立場來講，就是在各種對立語言之中取最大的共識。

他進一步表示，目前的共識就是保護中華民國繼續存在，至於其他對立的語言或媒體對立的報導，只要沒有危及到中華民國的存在，在台灣社會也算是司空見慣了。

媒體在會後提醒，梁文傑將「泡泡瑪特」講成「吉伊卡哇」，然後又口誤成「吉利卡哇」。記者會結束後，梁文傑也馬上在社群平台Threads針對記者會的發言進行說明，他發文澄清，「我剛在記者會上把吉伊卡哇跟泡泡瑪特搞混了，請原諒我這個只熟悉小叮噹和Kitty的老男人。」

記者會結束後，梁文傑馬上在社群平台Threads針對記者會的發言進行說明。圖／取自Threads
記者會結束後，梁文傑馬上在社群平台Threads針對記者會的發言進行說明。圖／取自Threads

梁文傑 央視 吉伊卡哇 泡泡瑪特

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