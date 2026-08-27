陸委會：上海民眾申請赴金馬旅遊 已有7377人次

大陸方面上海市文旅局今年4月29日公告即日起上海居民可赴金門、馬祖團客旅遊和自由行，不過近日有港媒報導，上海團客到金馬旅遊目前仍有困難，主要在於領隊等從業人員的資格銜接與兩岸互認，而陸委會對此表示，我方並沒有要認證陸方證照，並公布4月29日到8月26日上海居民申請到金門旅遊有7252人次，核准有6777人次，馬祖申請125人次，核准95人次。

港媒中評社日前引述上海國旅副總經理謝建驍表示稱，上海國旅已與馬祖當地旅遊業者就旅遊線路和價格進行了溝通。不過謝建驍說，目前影響團隊遊（團客旅遊）具體成行的主要環節並非遊客報名，而是旅遊領隊等從業人員的資格銜接。疫情後，兩岸旅遊業恢復過程中，領隊等人員的資質審核以及雙方相互認可等事項仍需要進一步溝通協調。

27日下午陸委會記者會上，本報記者詢問，日前有媒體報導，上海團客到金馬旅遊目前仍有困難，主要在於領隊等從業人員的資格銜接與兩岸互認，陸委會對此事有沒有掌握？目前政府有沒有上海旅客到金馬的最新統計？

陸委會副主委梁文傑回應指出，關於上述報導說大陸團的領隊、從業人員的資格需要我們這邊認證，「這個說法其實並不確實」。他解釋，我方現在的規定是大陸團的帶團領隊要檢附領隊執照影本，還有大陸旅行社從業人員的在職證明，向移民署提出簽注的申請，「我們其實並沒有要去認證他們的證照」，只是說必須要備齊這些證件的影本，向我們申請簽證。他表示，這個部分「這個報導並不是很確實」。

梁文傑也說，上海團到金馬人數確實是比較少，但這不是領隊認證的問題，而是因為上海本來就比較遠，要特別跑到金門或馬祖參團的吸引力比較不夠。

梁文傑並應詢透露，今年4月29日到8月26日，上海居民申請到金門旅遊有7,252人次，核准有6,777人次，馬祖申請125人次，核准95人次。這數字比從福建到金馬少，但不是領隊認證問題，而是距離較遠。

根據上述統計，目前上海民眾申請到金門與馬祖旅行已經有7,377人次，核准為6,872人次。

至於大陸福建省的旅客到金馬數據，陸委會於記者會後提供給媒體指出，自2026年4月29日至8月24日，福建陸客申請到金馬旅遊總計有7萬3,103人次，其中金門7萬2,258人次、馬祖845人次。

另據金門縣府統計，自2024年9月27日恢復大陸福建居民來金旅遊起計算至2025年底，持旅遊簽到金門的陸客約有23萬6千餘人，其中團客約4.33%，自由行則佔95.67%。