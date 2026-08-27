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3月就傳出被調查 陸江西省委副書記、省長葉建春落馬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中紀委監察部公布，江西省委副書記、省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法被調查。中新社資料照
中紀委監察部公布，江西省委副書記、省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法被調查。中新社資料照

據中共中紀委監察部網站消息，江西省委副書記、省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。消息人士稱，葉建春被視為上海幫，在今年3月就傳出被調查。

據公開資料，葉建春為1965年7月出生，福建周寧人，華東水利學院水利水電建築工程專業畢業，河海大學水文學及水資源專業工學博士，教授級高級工程師。曾長期在上海勘測設計研究院工作，2003年任上海勘測設計研究院院長，2016年任水利部財務司司長，2017年任水利部副部長、國家防汛抗旱總指揮部秘書長，2021年調任江西省省委副書記、副省長、省長。

目前，葉建春任中共第20屆中央委員，江西省委副書記，省政府省長、黨組書記。2026年8月，葉建春涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監理紀律審查監察調查。

消息人士稱，葉建春被視為上海幫，與前大陸國家副主席曾慶紅的派系有關。消息稱，今年3月，就傳出葉建春正在被有關部門調查。

江西 中紀委 福建

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