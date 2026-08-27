3月就傳出被調查 陸江西省委副書記、省長葉建春落馬

大陸方面上海市文旅局今年4月29日公告即日起上海居民可赴金門、馬祖團客旅遊和自由行，不過近日有港媒報導，上海團客到金馬旅遊目前仍有困難，主要在於領隊等從業人員的資格銜接與兩岸互認，而陸委會對此表示，我方並沒有要認證陸方證照，並公布4月29日到8月26日上海居民申請到金門旅遊有7252人次，核准有6777人次，馬祖申請125人次，核准95人次。

2026-08-27 17:15