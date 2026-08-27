大陸國防部宣布 北京香山論壇9月15日至17日舉行

大陸國防部今天宣布，第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行。本屆論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，期間將安排4場全體會議、8場平行分組會議等，討論亞太安全穩定與風險挑戰、大國關係與戰略穩定、海上通道安全與海上安全治理等議題。

首屆北京香山論壇於2006年舉行，今年將滿20周年。論壇起初為亞太地區安全2軌對話平台，於2014年第五屆起升級為1.5軌，層級規模大幅提升，並於隔年起由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會共同主辦。

大陸國防部發言人張曉剛27日下午在月度記者會，宣布今年度北京香山論壇的舉辦日程。他指出，論壇將安排4場全體會議，圍繞國際秩序與戰略穩定、局部衝突困境與解決之道、亞太安全穩定與風險挑戰、發展中國家作用與願景等議題進行探討。

論壇並將組織8場平行分組會議，涵蓋大國關係與戰略穩定、應對安全挑戰的亞洲方式、海上通道安全與海上安全治理、新興技術軍事應用的風險與管控，以及太空安全治理走向等熱點議題。此外，論壇期間，還將並行舉辦第四屆中非和平安全論壇。

張曉剛指出，今年正值北京香山論壇創立20週年，論壇已從二軌防務智庫交流活動，成長為官方學術結合的國際安全防務對話重要平台。誠邀各國防務部門和軍隊領導、國際組織代表、知名專家學者與會。

近年，北京香山論壇被認為是大陸官方對西方色彩濃厚的慕尼黑安全會議，以及新加坡香格里拉對話的回應。大陸國防部長董軍今年5月缺席香格里拉對話，中方由國防大學教授孟祥青少將率團出席，參與代表層級是19年來最低。

每屆北京香山論壇，美國防務官員出席情況受矚目。去年，美方僅派出駐大陸國防武官等人出席，規格不如2024年由時任國防部副助理部長率團出席。

去年論壇主題則為「共護國際秩序，共促和平發展」，來自100多個國家的防務部門和軍隊領導、國際組織和智庫、院校負責人及知名專家學者對話交流。