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王毅會美駐陸大使龐德偉 籲管控分歧為兩國高層交往排除干擾
先前美國總統川普7月曾表示，大陸國家主席習近平預定9月24日訪美以及雙方會面，但陸方尚未正式公布相關日程與規劃。不過，大陸外長王毅26日在會見美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）時，敦促中美妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾。
據大陸外交部網站27日中午消息，王毅26日在北京會見龐德偉。他說，在兩國元首領航掌舵下，雙方正在推動構建中美建設性戰略穩定關係。改善發展中美關係，在相互尊重基礎上和平共處，進而合作共贏，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待。
與此同時，王毅指出，中美關係仍面臨各種風險挑戰，因此敦促雙方應把兩國元首達成的重要共識落到實處，聚焦積極議程，妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾、克服障礙，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展。
新華社新聞稿引述龐德偉說，兩國元首為美中關係提供重要戰略引領。美國總統川普5月訪華非常成功。雙方願加強溝通，推進合作，籌備好下階段重要高層互動，在尊重和對等的基礎上構建美中建設性戰略穩定關係。
龐德偉還代表美方對西藏吉隆遭受泥石流災害造成人員傷亡表示慰問。
中美第三屆1.5軌對話25日在北京舉行，中共中央對外聯絡部部長劉海星說，中國和美國要立足「中美建設性戰略穩定關係」的新定位，推動兩國關係跨越「修昔底德陷阱」，共擔大國責任，攜手應對全球性挑戰。
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