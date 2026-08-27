中秋節快到了...花蓮文旦柚突破輸入大陸困境 受惠果園超過百處

距離中秋節約一個月，中國大陸海關總署新增部分我國文旦柚包裝場及果園註冊，都位在花蓮。花蓮縣政府表示，這3年循台東鳳梨釋迦模式，與宜蘭大學合作整改、努力輔導農友加強果園管理，3年來爭取通過的包裝場共33家，供果園174處，但這只是拿到入場券；農友說，能多一個銷售管道，都是利多。

中國大陸於2022年8月以檢出介殼蟲為由，暫停台灣柑橘類水果輸陸，衝擊文旦柚市場。隔年有條件放寬後，花蓮縣府持續輔導農民提升品質並送件申請。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，為了協助果農拓展銷售市場，學習台東鳳梨釋迦的整改模式，請來宜蘭大學協助整改，也為農民開班授課，強化果園、病蟲害及包裝場管理，只要判斷品質符合對岸檢疫規範，就協助申請出口許可，這種作法已經連續3年。

陳淑雯說，2024年到今年，花蓮已有33家包裝場、174筆地號的供果園取得許可，這只是拿到入場券，果品要銷往大陸，後續得有貿易商來洽談。

她強調，農產品要出口，就必須符合當地檢疫規範；花蓮並非只鎖定中國大陸，也有銷售到加拿大、新加坡及香港等地，但文旦柚確實以華人市場為最大宗，無論如何，只要對農民有幫助，縣府一定努力做；並說，這次增加包裝場及果園註冊，和縣農會6月出席在廈門舉辦的「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會並無關係。

花蓮縣農會表示，當時參與對接簽約會是爭取文旦柚輸陸藥檢放寬，並沒有簽署任何文件。對於拓展文旦柚外銷，縣農會除了媒合貿易商對接農民，也與縣府合作打造花蓮文旦柚品牌化、精品化，例如去年就透過台屏農，讓花蓮文旦柚進軍大陸連鎖超市沃爾瑪（Walmart），提升整體品牌形象。

縣農會指出，文旦柚是華人世界的季節性產物，雖然努力開拓香港、新加坡、馬來西亞等多元海外市場，但中國大陸市場仍然非常重要，不可能忽視。

花蓮縣瑞穗鄉是全台重要文旦柚產地之一，目前種植面積約680公頃，柚農近日已經開始採收，今年春雨不足，3、4月開花結果期著果率不佳，減產２.5到3成。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，前兩年文旦柚有供過於求狀況，今年全國都因乾旱減產，因此盤商提早到產地包貨，價格也比去年好，產銷壓力確實比往年來得小，不過對於農民來說，只要多一個銷售管道，就是利多，東西賣得出去，價格維持平穩最重要。

距離中秋節一個月，花蓮瑞穗文旦柚已進入採收期。圖／瑞穗鄉農會提供