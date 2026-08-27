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李強赴黑龍江、吉林調研 強調嚴把食品品質安全關

中央社／ 北京27日電

中國國務院總理李強24日至26日在黑龍江、吉林調研。他在期間強調，要嚴把食品品質安全關，緊盯生產、收購、加工、流通等關鍵環節，加強從農田到餐桌的全鏈條監管，讓民眾吃得放心、健康。

據新華社報導，中國國務委員、國務院秘書長吳政隆陪同調研。此前，中國河北省被踢爆「甲醛白菜」事件，引發民眾對食安的憂慮。

李強在黑龍江調研時說，糧食安全是「國之大者」，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上。秋糧是全年糧食生產大頭，當前正值產量形成關鍵期，要加強田間管理，做好農資保供穩價，強化各項政策支持，確保秋糧和全年糧食豐收。

他還說，提高糧食產量出路在科技。要深入推進良種培育，實施跨學科攻關，加強高端農機裝備研制推廣，加快人工智慧運用和智慧農業發展。要積極採用工程、農藝、生物等措施，把黑土地保護好利用好，高質量推進高標準農田建設，促進良田、良種、良機、良法集成增效。

在吉林時，李強表示，要嚴把食品品質安全關，緊盯生產、收購、加工、流通等關鍵環節，加強從農田到餐桌的全鏈條監管，讓群眾吃得放心、健康。

黑龍江 李強 國務院

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