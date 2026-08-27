中印邊界問題新一輪會晤獲8點共識 學者：「這因素」推動中印靠攏

金磚峰會前夕，中國和印度星期二（8月25日）在北京舉行邊界問題特別代表新一輪會晤。中印兩國外交部官網之後在26日發布此次會晤所達成的八點成果共識內容。中國、印度強調將推進邊界問題解決框架的磋商，尋求公平合理和雙方都能接受的解決方案。

大陸外交部官網公布，中方特別代表、中央外辦主任王毅同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾，就中印邊界問題坦誠、深入交換意見，達成8點成果共識。

據大陸外交部網站公布的成果共識內容，雙方重申堅持維護邊境地區和平安寧，為兩國關係健康穩定發展營造適宜氛圍。雙方也在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）框架下，成立劃界專家小組和邊境管控工作小組，分別推進討論邊界劃界早期和實質性收穫以及邊境管控工作。兩個小組將首先明確各自的職能範圍。

雙方同意通過現有的外交軍事管道，包括WMCC、現地指揮官會談和其他雙方同意的機制，及時處理邊境現地任何情況，致力於解決突出問題，「避免雙方在邊境實控線地區的誤解誤判」；雙方討論了增進對相應地區實控線理解的方式，以便更好管控邊境；此外為完善邊境管控措施，雙方同意增加2個將軍級會談會晤點，並且在邊境東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線。雙方也同意加強邊境貿易、朝聖等交流合作，共同在邊境地區營造對話、和平、協商、合作的氛圍。

最後，雙方也同意9月召開新一輪跨境河流專家級機制會議，就水文報汛、續簽備忘錄等相關問題保持溝通；並同意於2027年在印度舉行下一次特別代表會晤。

星媒《聯合早報》訪問南洋理工大學副教授李明江分析，美國因素確實在推動中印靠攏。中國過去兩年較積極推動對印關係改善，印度此前受邊境衝突負面情緒影響，「不是太熱情」；如今「美國跟印度的關係出現一些摩擦」，為中印關係恢復提供更好機會。

李明江說，川普的不確定性及「在一些問題上對印度的打壓」，促使印度決策圈更關注對中國關係，並考慮恢復更多合作。但他也強調，印度尚未消除對中國的顧慮，關係改善仍是「逐步」過程。