中印邊界問題達成8點共識 成立劃界專家小組和邊境管控工作小組

據新華社報導，8月25日，中印邊界問題特別代表第25次會晤在北京舉行。中方特別代表、中央外辦主任王毅同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾就中印邊界問題達成8點共識。將成立劃界專家小組和邊境管控工作小組，增加2個將軍級會談會晤點。8點共識於26日由雙方外交部公布。

這八點共識分別為：一是雙方重申堅持以兩國領導人共識為引領，維護邊境地區和平安寧，為兩國關系健康穩定發展營造適宜氛圍；

二是雙方強調將按照2005年關於解決中印邊界問題政治指導原則的協定，和此後兩國特別代表會晤達成的共識，推進邊界問題解決框架的磋商，尋求公平合理和雙方都能接受的解決方案；

三是雙方在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）框架下成立劃界專家小組和邊境管控工作小組，分別推進討論邊界劃界早期和實質性收獲以及邊境管控工作。兩個小組將首先明確各自的職能範圍；

四是雙方同意通過現有的外交軍事管道，包括WMCC、現地指揮官會談和其他雙方同意的機制，及時處理邊境現地任何情況，致力於解決突出問題，避免雙方在邊境實控線地區的誤解誤判。雙方討論了增進對相應地區實控線理解的方式，以便更好管控邊境；

五是為完善邊境管控措施，雙方同意增加2個將軍級會談會晤點，並且在邊境東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線；

六是雙方積極評價跨境合作取得的進展，印方讚賞中方為擴大印度官方香客赴西藏自治區岡仁波齊峰、瑪旁雍錯湖朝聖規模所作努力。雙方讚賞恢復開通中印三處邊貿市場。雙方同意加強邊境貿易、朝聖等交流合作，共同在邊境地區營造對話、和平、協商、合作的氛圍；

七是雙方同意9月召開新一輪跨境河流專家級機制會議，就水文報汛、續簽備忘錄等相關問題保持溝通；

八是雙方同意2027年在印度舉行第26次特別代表會晤。