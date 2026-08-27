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分析指中共中紀委突然召開會議 王岐山兩舊部卸任

中央社／ 香港27日電

據指出，中共20屆中紀委22日突然召開第六次全體會議，打破過往主要在年初召開全會的慣例，而這次會議重點是調整高層，前中紀委書記王岐山兩名舊部卸任。

明報今天刊登評論文章指出，中國官方央視的新聞聯播畫面顯示，在當天全會上，中紀委官網目前列明的8名副書記中，肖（蕭）培、傅奎已不在主席台上，也並非與其他副書記並排就座，而是坐在台下，兩人是王岐山舊部，顯示已經卸任。

文章指出，傅奎不到64歲，比他年長的喻紅秋（1960年出生）卻繼續擔任中紀委副書記。

文章表示，中紀委和國家監察委員會是「一套人馬、兩塊招牌」，肖培、傅奎相信也將於28日卸任國家監委副主任，由兩名新任中紀委副書記趙世勇、張忠接替。

此外，文章指出，中國14屆全國人大常委會第二十四次會議本月25至28日在北京舉行，除了首次審議反跨境腐敗法草案，還會審議任免案等。

文章預料本週五（28日）的會議將會任命民政部部長、自然資源部部長，也將任命兩名新任中紀委副書記趙世勇、張忠擔任國家監察委員會副主任。

據分析，民政部部長陸治原已經改任中國全國總工會黨組書記，壯族出身的民政部副部長李常官擔任民政部黨組書記，將會被任命為民政部長；自然資源部部長關志鷗已經出任湖北書記，國家林業和草原局局長劉國洪升任自然資源部黨組書記，按照正常程序將擔任部長。

不過，外傳自然資源部副部長張文彤將擔任部長，張文彤是民建中央副主席，如果傳言成真，自然資源部將是雙首長制。

中共 中紀委 王岐山

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