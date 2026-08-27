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新聞眼／農產銷陸…花蓮模式有局限 但中央有對策嗎

聯合報／ 本報記者廖士鋒
大陸准許台灣207家文旦柚及包裝場銷售，全數位於花蓮縣。圖為花蓮縣長徐榛蔚（右）到文旦柚園關心文旦柚生長情形。 圖／花蓮縣政府提供
大陸准許台灣207家文旦柚及包裝場銷售，全數位於花蓮縣。圖為花蓮縣長徐榛蔚（右）到文旦柚園關心文旦柚生長情形。 圖／花蓮縣政府提供

二○二二年八月美國眾院議長裴洛西訪台，大陸海關總署旋以多次檢出大洋臀紋粉蚧以及倍硫磷和樂果殘留超標為由，暫停台灣文旦柚輸入，直到二○二四年九月才以「綜合評估台灣果農整改措施」重啟，並公布第一批註冊果園與包裝場，去年八月、今年八月又公布兩批，不過迄今總數二○七家文旦果園與包裝場，清一色位於花蓮縣，凸顯「花蓮模式」的局限。

台灣文旦產地為台南、花蓮、新北、苗栗與雲林。苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善都曾登陸喊話恢復文旦貿易，也提檢驗標準、病蟲防治等，但到目前，兩縣文旦仍未列陸方註冊名單。

「花蓮模式」是什麼？在宜蘭大學等單位協助下，縣府公告的管理文件包含「花蓮縣文旦柚外銷包裝場評鑑規範」、「台灣花蓮文旦柚輸往中國大陸檢疫管理計畫」等，其中一處關鍵即「果蒂去除及刷洗果蒂」步驟，可有效清除殘留粉蚧。此次陸方新增註冊名單也是縣府輔導的成果。

但大陸官方從未公開解釋「台灣果農整改措施」具體內容，也未明指「花蓮模式」是否為外縣市果農範本，僅多次表態只要堅持九二共識反對台獨，一家人的事就好解決。而問題不只是文旦柚，包含鳳梨釋迦、石斑魚等產品的恢復與註冊，也都集中在台東、高雄、屏東等少數縣市。

至於我方中央政府，雖然公開表示陸方未提供完整檢疫規範，但幾年過去了，迄今也沒能拿出具體作為，協助農漁民將產品輸陸，反而持續抨擊陸方此舉是「統戰宣傳」。對兩岸農漁貿易態度不僅冷淡，甚至還曾爆出官員稱輸陸水果「台灣人都不吃，仰中共鼻息」這類失言風波。

目前兩岸官方協議機制會商及研討會都暫停，在兩岸官方說不清楚、又沒有積極作為下，我方農漁產品輸陸後續恢復，恐仍將面臨不少局限。

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