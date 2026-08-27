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大陸增文旦柚進口…柚農心聲：通路愈廣愈好

聯合報／ 記者王燕華吳傑沐謝進盛陳雅玲／連線報導
花蓮果農採收文旦柚。 圖／花蓮縣農業處提供
花蓮果農採收文旦柚。 圖／花蓮縣農業處提供

大陸海關總署新增台灣文旦柚包裝場及果園註冊，全位在花蓮。花蓮縣府表示，三年來循台東鳳梨釋迦模式，與宜蘭大學合作整改、努力輔導農友加強果園管理。花蓮縣農業處長陳淑雯說，取得許可，只是拿到入場券。多位柚農都說，通路當然愈廣愈好。

花蓮縣農業處長陳淑雯說，這次增加包裝場及果園註冊，和縣農會六月出席廈門「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會無關；花蓮縣農會表示，當時是爭取文旦柚輸陸藥檢放寬，未簽署任何文件。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，農民能多一個銷售管道就是利多，東西賣得出去，價格維持平穩最重要。

台南、雲林、苗栗也都是文旦柚產地。雲林縣長張麗善說，斗六文旦走精品、高端路線，價格競爭較無優勢，搶攻大陸高端路線尚未成熟，但仍希望有機會推廣雲林文旦及其他優質蔬果到大陸市場。

苗栗縣長鍾東錦三年前參加武漢台灣周時，曾當面爭取解禁文旦柚在內的柑橘類農產品。縣府農業處表示，縣內文旦柚近年無外銷渠道，若能輸出至大陸當然樂見其成。西湖鄉農會供銷部主任張志榮表示，文旦柚要在中秋節前賣罄，對果農有明顯的時間壓力，樂見其成多一項外銷大陸渠道。柚農徐春仕說，能外銷當然好，但希望「長久性」，不是一、兩次，甚至會受政治影響。

台南文旦柚面積產量居全台之冠，種植文旦多年的麻豆區農民邱君偉說，麻豆文旦本就內銷為主，不會因大陸政策受影響。林姓柚農說，台南長期綠色執政，「不無可能因此被對岸針對」，四年前被禁後，近年早就不抱希望，麻豆文旦全台最早收成，衝擊較小。但林姓柚農也認為「文旦當然通路愈廣愈好」，希望對岸理性看待，「政治歸政治，農產歸農產」。

去年丹娜絲颱風登陸，台南麻豆不少文旦果樹受創，估計今年產量約減少二成。花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，前兩年文旦柚供過於求，今年全國都因乾旱減產，價格也比去年好，產銷壓力比往年小。

鳳梨釋迦 文旦 花蓮 農產品 銷陸 國台辦 陸委會

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