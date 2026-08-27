孟加拉擬購陸殲-10CE戰機 近年最大軍購案

孟加拉正計畫向大陸採購殲–10CE多用途戰機及攻擊直升機，並朝正式談判邁進。據孟加拉媒體報導，該國空軍考慮採購最多廿四架殲–10CE，這筆交易可能成為該國近年規模最大的國防採購之一。

路透報導，孟加拉總理新聞與廣播顧問拉赫曼廿五日在記者會上表示，採購數量、交易金額及交付時間尚未確定，將由後續談判決定。報導指，這筆軍購可能成為孟加拉近年規模最大的國防採購之一，並進一步深化與大陸的軍事關係。

而綜合孟加拉媒體報導，政府委員會已就殲–10CE及攻擊直升機採購展開談判並完成協議草案，已送交武裝部隊司令部及其他部會審批。拉赫曼表示，本財年如有足夠預算，採購就會推進。談到選擇殲–10CE的考量，拉赫曼提到去年五月印巴衝突中這款戰機傳出的實戰表現，並表示大陸戰機價格較同級歐洲機型低，包括法國「飆風」及歐洲「颱風」。

去年五月印度與巴基斯坦爆發軍事衝突，巴基斯坦宣稱曾使用殲–10CE擊落包括法製「飆風」戰機在內的印度戰機，受到國際關注。「印度時報」此前報導，孟加拉空軍預計採購廿四架殲–10CE，每架價格約四千萬美元。路透指，大陸過去廿年間已向孟加拉供應軍艦、作戰飛機等，是孟加拉最大的軍事裝備來源國。