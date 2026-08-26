尼泊爾奪命土石流…西藏吉隆口岸重大災害 陸委會：51名國人在西藏

大陸海關總署網站日前公布新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊，國台辦今（26）日聲稱，在符合大陸檢驗檢疫規定前提下，歡迎更多台灣優質產品銷往大陸。對此，陸委會回應指，陸方這次作法與其公布前2批相同，只有符合政治前提和條件的包裝場和果園才能獲得註冊，「此種作法就只是包裝成『中秋大禮包』的統戰宣傳」。

2026-08-26 18:40