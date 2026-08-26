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尼泊爾奪命土石流…西藏吉隆口岸重大災害 陸委會：51名國人在西藏

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
西藏吉隆口岸遭逢尼泊爾一側的重大泥石流災害影響而發生重大人員傷亡與失聯。路透社
西藏吉隆口岸遭逢尼泊爾一側的重大泥石流災害影響而發生重大人員傷亡與失聯。路透社

西藏吉隆口岸遭逢尼泊爾一側的重大泥石流災害影響而發生重大人員傷亡與失聯，陸委會26日晚間表示慰問，提醒在陸國人留意自身安全。

陸委會指出，今（26）日上午10時30分尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大災情，吉隆口岸方向道路中斷。中共有關方面尚未發布傷亡狀況。陸委會代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意。

陸委會並說明，由於災區狀況嚴重但人員傷亡不明，陸委會已請海基會設法透過管道掌握國人在相關地區的安危，另經檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前在西藏的國人計有51人，赴西藏的國人如受困於當地或有傷亡情形，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。

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