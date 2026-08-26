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國台辦批台限制小紅書 陸委會回擊：不如好好改善大陸網路自由

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
國台辦26日批評，民進黨當局限制小紅書，是粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由。陸委會回擊稱，限制小紅書純粹是基於防詐及保障民眾財產安全，並反批國台辦「不如好好改善中國大陸網路自由」。聯合報系資料照
國台辦26日批評，民進黨當局限制小紅書，是粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由。陸委會回擊稱，限制小紅書純粹是基於防詐及保障民眾財產安全，並反批國台辦「不如好好改善中國大陸網路自由」。聯合報系資料照

內政部劉世芳日前表示，自去年12月限制小紅書APP後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效。國台辦今（26）日痛批，相關數據是民進黨當局「自編自導」。對此，陸委會回應，限制小紅書純粹是基於防詐及保障民眾財產安全，並反批國台辦「不如好好改善中國大陸網路自由」。

國台辦發言人張晗26日上午在例行記者會上指，相關數據是民進黨當局「自編自導」的，目的是捏造藉口禁限大陸社交平台，煽動兩岸對立對抗。民進黨當局粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，粗暴阻撓兩岸青年溝通交往，「完全不得人心」。

對此，陸委會26日下午以書面資料回應，內政部對中國大陸網路平台「小紅書」採取限制接取措施，是因為該平台涉及大量詐騙案件，且迄未配合我國政府提出具體改善作為，主管機關因此依法採取必要處置，純粹是基於防詐及保障民眾財產安全，並非針對哪一個國家的軟體，與兩岸關係或兩岸政策無關，陸方無須凡事政治化解讀、對號入座。

陸委會接著指，中共長期透過「防火長城」限制Google、YouTube、Facebook、Instagram、LINE等境外網路服務，並對境內社群平台實施實名制、內容審查及下架封號等管制。國台辦以「知情權及使用社群平台自由」批評我方依法防詐措施，不如好好改善中國大陸網路自由。

內政部去年12月4日依《詐欺犯罪危害防制條例》，對小紅書APP發布網際網路停止解析或限制接取命令一年。

劉世芳日前表示，經過限制小紅書後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，「非常有成效」。如今一年又要到了，內政部還是按照原本程序再寄掛號信到小紅書位於上海的辦公室。如果小紅書再不理會，很有可能再屏蔽一年。

國台辦 小紅書 陸委會 內政部 劉世芳

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