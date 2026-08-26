陸新增台灣文旦柚註冊名單 陸委會：包裝成「中秋大禮包」統戰宣傳

大陸海關總署網站日前公布新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊，國台辦今（26）日聲稱，在符合大陸檢驗檢疫規定前提下，歡迎更多台灣優質產品銷往大陸。對此，陸委會回應指，陸方這次作法與其公布前2批相同，只有符合政治前提和條件的包裝場和果園才能獲得註冊，「此種作法就只是包裝成『中秋大禮包』的統戰宣傳」。

大陸國台辦發言人張晗26日上午在例行記者會上表示，今年4月中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的措施以來，兩岸有關方面在堅持「九二共識」、反對台獨政治基礎上，推動各項措施落實落細，取得了積極成效。

張晗稱，在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下，大陸歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，讓兩岸同胞共享兩岸關係和平發展、融合發展的紅利。她並指，日前大陸海關總署新增註冊了一批台灣文旦柚果園和包裝廠，便利更多台灣業者把文旦柚銷往大陸。

針對陸方這項開放舉措及國台辦說法，陸委會26日下午以書面資料回應表示，台灣的水果品質優良，但輸陸需付出高額關稅，最近陸方再次單方宣布恢復台灣文旦柚輸入，但與其公布前2批的作法相同，只有符合政治前提和條件的包裝場和果園才能獲得註冊，顯非基於科學檢驗資格來開放，此種作法就只是包裝成「中秋大禮包」的統戰宣傳，兩岸農產貿易仍可能面臨隨時被中斷的「不確定性」。

陸委會接著指，兩岸農漁產品貿易往來行之多年，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決。陸方不應將經貿措施當作對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具，不要「先卡住、再施惠」，此種作法無助於兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動。

大陸自2022年8月3日起暫停台灣柑橘類水果輸入，2024年9月2日宣布有條件恢復台灣文旦柚輸入，當時通過註冊的45個供果園、19處包裝場均位於花蓮。今年6月海峽論壇期間，國台辦表示，將進一步推動台灣文旦柚輸入大陸。