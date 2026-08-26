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國台辦喊「挺一中」 陸委會：ROC與PRC互不隸屬
中國大陸國台辦今天表示，讚賞有關國家堅守「一中原則」的立場。陸委會回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）先前在媒體專訪中，影射台灣為分離主義省份、合理化武統台灣。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。國台辦發言人張晗對於安華涉台言論表示，「我們對有關國家堅持一個中國原則的立場表示讚賞」。
張晗指稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。
大陸委員會（陸委會）回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。
外交部先前對於安華涉台言論表達譴責。外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，此一事實不因任何人的任何不實宣稱而有任何改變。
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