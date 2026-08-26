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陸新增79家文旦柚註冊果園、包裝場全在花蓮 農業部籲開放全部產區

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
大陸國台辦今透過記者會宣布，大陸海關總署網站已新增一批台灣文旦柚包裝場及果園。圖／聯合報系資料照
大陸國台辦今透過記者會宣布，大陸海關總署網站已新增一批台灣文旦柚包裝場及果園。圖／聯合報系資料照

大陸國台辦今透過記者會宣布，大陸海關總署網站已新增一批台灣文旦柚包裝場及果園。據了解，此次新增名單共79家，包括8處包裝場以及71家供果園，但全都位於花蓮縣瑞穗鄉。農業部表示，台灣文旦柚產區並非局限於花蓮縣，呼籲盡速開放我國全部產區文旦柚。

農業部表示，中國大陸自2022年起以介殼蟲及農藥殘留超標為由，不符合國際規範片面暫停我國柑橘類水果進口，我方持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，要求與陸方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易，但始終未獲正面回應。後續陸方於2024年9月2日透過前揭平台通知恢復我國部分地區文旦柚輸入，但未提供完整檢疫規範。

農業部表示，目前「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台尚未接獲陸方通知新增台灣文旦柚包裝場及供果園，鑒於國際貿易須經雙方中央政府進行諮商談判，動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，呼籲陸方在兩岸檢驗檢疫合作平台下，基於國際規範與科學原則與我方進行溝通諮商，確保農民權益。

農業部指出，台灣文旦柚產區並非局限於花蓮縣，包括台南市、苗栗縣、新北市等縣市皆有生產，但陸方僅公告花蓮縣產區文旦柚供果園174處及包裝場33家可輸中，且過程非透過雙方中央政府談判，在不明確的檢疫規範下，農民將承受更高的風險，呼籲陸方依據國際貿易規範，在兩岸檢驗檢疫合作平台下與我方諮商，盡速開放我國全部產區文旦柚。

另針對仍遭中國大陸暫停進口的我國其他農漁產品，也呼籲與我方進行技術對話，以盡早恢復貿易。

花蓮 文旦 農業部

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