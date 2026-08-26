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香港首份五年規劃和新年度施政報告 9月16日同步公布

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港第一份五年規劃會在九月十六日香港立法會大會上公布。圖為今年7月28日香港特首李家超在立法會宴會廳舉行首次「行政長官與立法會議員對談交流會」，李家超（左）與香港立法會主席李慧瓊（右）在對談交流會後會見傳媒。中新社
香港第一份五年規劃會在九月十六日香港立法會大會上公布。圖為今年7月28日香港特首李家超在立法會宴會廳舉行首次「行政長官與立法會議員對談交流會」，李家超（左）與香港立法會主席李慧瓊（右）在對談交流會後會見傳媒。中新社

香港首份五年規劃及特首新的施政報告，已定於九月十六日同步公布，香港特首李家超說。這是為令香港市民更易了解五年規劃與施政報告的一脈相承。

香港特首李家超二十六日安排到九龍一個公共屋邨巡訪，以「落區」即下基層的形式，來公布首份五年規劃的發表時間。

模仿大陸規劃安排，香港今年開始制定五年規劃，新規劃定名《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》。香港政府此前定調，首次制定香港版五年規劃，是香港政府主動而為，目的是對接國家，配合中國大陸的「第十五個五年規劃」，在大陸規劃的劃開局之年，港府制定和實施香港五年規劃。

李家超對傳媒說，會在九月十六日香港立法會大會上，公布五年規劃並隨之發表施政報告，香港立法會當日舉行特別大會。連串安排包括下午將舉行記者會傍晚出席論壇。翌日早上出席電台論壇，之後到立法會出席特首與議員的互動交流答問會，介紹五年規劃和施政報告內容。

李家超還提到，在施政報告和五年規劃諮詢期間，發現香港市民對五年規劃理解不深，因此希望透過同日發表，讓市民更了解兩份文件一脈相承的關係，以及理解政府如何將五年規劃中的經濟和發展藍圖，轉化為政策措施。

李家超還稱，將在施政報告訂立指標作為年度里程碑，並每年因應國際環境、經濟預期和最新動態，於施政報告制定該年的政策措施、施政重點及重大項目。

香港 港府 李家超

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