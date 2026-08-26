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習近平將出席上合組織峰會 陸外交部：訪問吉爾吉斯、埃及
大陸國家主席習近平將出席在中亞國家吉爾吉斯舉行的上海合作組織峰會，並訪問吉爾吉斯和埃及。
大陸外交部發言人26日下午宣布，8月30日至9月3日，習近平將出席在吉爾吉斯首都比許凱克舉行的上海合作組織峰會，並應吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）邀請，對2國進行國事訪問。
這是習近平今年第2次出訪。他曾在6月訪問北韓。
上海合作組織由中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克6國，於2001年6月15日在上海宣布成立的政府間國際組織。當前上海合作組織有10個成員國（印度、巴基斯坦、伊朗、白俄羅斯後來陸續加入）。
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