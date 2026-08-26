符合資格？李貞秀喊參選竹北市長 陸委會：由選務機關依法認定

被開除黨籍的前民眾黨立委李貞秀今（26）日宣布參選竹北市長，由於她2025年3月才前往中國放棄當地戶籍，是否符合參選公職資格引發關注。對此，陸委會26日下午回應，李女士是否符合參選資格，將由選務機關依法做成認定。

李貞秀26日上午在臉書以「竹北，是我堅定的選擇」為題，正式宣布投入竹北市長選舉。她表示，「2022年，我曾經寫下對竹北的期待。2026年，我準備好了要來勇敢承擔」。

針對李貞秀是否具有參選資格，陸委會26日下午以書面資料回應表示，原陸籍人士要在台設籍、完成註銷中國大陸戶籍，並向主管機關繳附註銷原籍證明後滿10年，符合兩岸條例第21條規定才能參選公職。至於李女士是否符合參選資格，將由選務機關依法做成認定。

新竹縣選委會稍早表示，現行候選人登記審查已有明確規範，候選人申請登記時，須具結「未在大陸地區設有戶籍，包括大陸地區居民身分證、定居證，或領用大陸地區護照」，並聲明不具中華民國以外國家國籍，包括「中華人民共和國」或其他政權國籍。

選委會指出，陸配參選另一關鍵在於「在台設籍滿10年」的計算方式。依陸委會今年4月16日最新核釋，大陸地區人民經許可在台定居設籍後，還必須完成繳附「喪失中國大陸戶籍證明」，10年期間是從完成繳附證明之日起算，而非單純從取得台灣戶籍時起算；在完成註銷大陸戶籍前，依法仍屬大陸地區人民。

至於個別參選人是否符合資格，新竹縣選委會表示，仍須待正式提出候選人登記後，依其所附資料及相關規定進行審查。

李貞秀今年4月遭民眾黨開除黨籍。她26日宣布參選後在臉書表示，「這不是臨時起意的政治決定，而是歷經嚴酷的政治淬鍊之後，我對這座城市作出的承諾」。民眾黨目前則已正式徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。