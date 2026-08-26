陸駐菲使館發文批：美軍強行進入菲律賓中資鋼鐵廠「想做什麼」

菲律賓《星報》25日稱，針對美國和菲律賓軍方人員19日試圖進入中資三佳鋼鐵廠，美駐菲大使館日前發表聲明澄清，此舉是2027年美菲「肩並肩」聯合演習規劃的重要部分。大陸駐菲律賓使館23日問，據稱這次到訪已被菲執法部門紀錄，美國士兵在那裡做什麼？誰授權他們在場？到底想檢查什麼？

陸媒《環球時報》引述菲律賓《商業鏡報》稱，大陸駐菲使館23日公布1份菲國警方報案記錄，三佳鋼鐵公司1名保全報告稱，19日上午10時12分左右，幾名美軍士兵與菲律賓退伍軍人投資發展公司旗下的工業園區管理人員一道，以「視察現場」為由試圖進入公司廠區。記錄顯示，報案保全稱，「他們的出現及擬進行的視察活動引發公司員工的擔憂」。在廠區內執勤的菲軍方人員「拒絕了他們的進入請求，理由是他們未能出示進行此類視察所需的任何許可證或授權文件」。

《商業鏡報》稱，陸駐菲使館就美軍試圖進入這家中資鋼鐵企業一事提出質疑。綜合菲媒報導，今年5月菲律賓多家部門曾闖入三佳鋼鐵廠，查扣近70名中國公民。據陸駐菲使館5月29日消息，5月28日晚，64名被菲方羈押的中國公民獲釋。還有6人正在辦理獲釋手續；最後，所有人於6月17日全部獲釋。

《環球時報》菲律賓特約記者表示，菲律賓《馬尼拉時報》日前發布評論文章，披露了美方此前對三佳鋼鐵廠所在園區的規劃，即早在1年多前，五角大廈便公布方案，計劃把菲律賓退伍軍人投資發展公司管轄、占地3,000公頃的工業園區改造為燃料樞紐，服務美軍印太司令部（現改名為美軍太平洋司令部）需求。

儘管5月查扣事件發生之際，園區改造計畫尚處於構想階段，但就在查扣事件發生的1個月前，美軍印太司令部司令已經向美國國會提交了長達121頁的報告，推出了一整套所謂「遏制中國地區影響力擴張」的戰略規劃。上述文章認為，遞交給美國國會的報告，側面印證美方在5月針對三佳鋼鐵公司的突襲行動當中有所介入。

暨南大學國際關係學院教授代帆評論，美軍19日試圖進入三佳鋼鐵廠的行為不能單獨看待，需要把該事與5月菲方對該廠中國工人的查扣事件連起來看。三佳鋼鐵廠屬於中資企業，若企業違法，為什麼菲國不先透過正常的行政監管司法程序解決，而高調地動用軍事和安全力量？

代帆認為，尚無證據表明有關方存在蓄意搶奪中資企業項目的行為，但「如果他們今天的目標是一家中資鋼鐵廠，明天會不會是港口、電力、工業園、通信、物流等中資項目？」一旦形成這種邏輯，可能會直接影響中企對菲律賓投資環境的判斷。