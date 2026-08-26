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7成民眾認陸海警台灣東部外海巡邏屬「惡意」 國台辦堅稱：正義之舉

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗26日上午主持召開例行記者會。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人張晗26日上午主持召開例行記者會。記者陳宥菘／攝影

陸委會近日公布最新民調，有7成台灣民眾認為，大陸派遣海警船在台灣東部外海巡邏是「惡意」的。大陸國台辦發言人張晗今天回應稱，民進黨當局拋出這種民調「居心險惡」，張晗並稱，大陸海警相關執法行動是捍衛國家領土主權和海洋權益、保障兩岸漁民生命財產安全的「正當正義之舉」。

陸委會上周公布民調結果，70.5%民眾認為，中共派遣海警船在台灣東部外海巡邏是「惡意」，這項民調由陸委會委託政治大學選舉研究中心執行，在今年8月13至17日透過電話訪問20歲以上民眾，有效樣本1,096份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.97%。

大陸國台辦26日上午召開例行記者會，本報記者提問，雖然大陸方面表示相關執法是反制日本與菲律賓的「海域劃界」行為，但台灣方面也有分析指大陸藉此推進「灰色地帶操作」，請問未來大陸方面會否考慮民間這樣的負面情緒與看法，減少相關執法行動，也避免兩岸在海上擦槍走火？

對此，張晗回應稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，大陸海警在相關海域開展執法巡查、依法行使管轄權，是捍衛國家領土主權和海洋權益、保障兩岸漁民生命財產安全、維護相關海域正常航行和作業秩序的正當正義之舉。

張晗又指，民進黨當局設計並拋出這種民調，居心險惡。民進黨當局慣用所謂「灰色地帶的侵擾」攻擊抹黑大陸，刻意渲染「大陸威脅」，煽動「反中抗中」情緒，挑動兩岸對立對抗。她又說，兩岸民眾對民進黨當局自喪立場、出賣民族利益的卑鄙行徑表達強烈不滿。

國台辦 海巡 大陸海警

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