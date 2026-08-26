重啟兩岸電影交流？國台辦喊話民進黨取消「1限制」

大陸近日在北京舉辦首屆兩岸電影交流會，似乎有意重啟兩岸電影交流。大陸國台辦26日表示，大陸一貫支持開展兩岸電影交流，並批評民進黨當局至今仍對大陸電影在台公映設置「種種不合理限制」，應盡快取消限制，不要阻擋兩岸影視文化交流合作。

由大陸國家電影局指導、海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20至21日在北京舉行，兩岸電影劇組、投資與發行方等約170人出席活動。大陸國台辦發言人張晗在26日上午例行記者會上首先說，這是為落實中央台辦受權發布對台「十項措施」的舉措。

張晗指，活動期間，14個兩岸合拍原創電影項目參與展示推介，並評選產生「兩岸電影項目同舟獎」，這也是首次為兩岸合作合拍電影項目設立的獎項。

針對兩岸影人期盼重新展開交流對話，張晗表示，大陸一貫支持開展兩岸電影交流，並舉例如持續多年的「兩岸電影展」在台灣很受歡迎，大陸「金雞獎」亦設置台灣電影展示環節；上海電影節展映兩岸共創電影，「絲綢之路國際電影節」設置兩岸電影交流活動版塊等。

張晗稱，民進黨當局罔顧業界和民眾呼聲阻撓兩岸電影交流，人為進行政治操弄，至今仍對大陸電影在台公映設置種種不合理限制。民進黨當局應盡快取消限制，不要阻擋兩岸影視文化交流合作。

目前大陸電影進入台灣仍有每年10部的配額限制；2018年第55屆金馬獎致詞風波後，大陸從隔年起抵制出席，中間又歷經新冠疫情，近年僅有少數大陸獨立電影報名參賽。