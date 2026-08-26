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黃岩島主權爭議加劇 共軍南部戰區在南海海域巡航5天

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸海警船在黃岩島附近巡邏。圖／取自微博照片
大陸海警船在黃岩島附近巡邏。圖／取自微博照片

共軍南部戰區表示，已於上周五至本周二（8月21至25日）在南海海區域例行巡航。該戰區新聞發言人翟士臣海軍大校26日表示，8月21日至25日，南部戰區組織海空力量位南海海域進行例行巡航。

翟士臣並批評，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。「戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。」

大陸軍方此前通報，菲律賓島人機、C-208、PA-31T等3架小型飛機21日入侵黃岩島（我稱民主礁、菲稱斯卡伯勒淺灘）領空，並警告菲律賓停止挑釁。

陸方稱，21日，3架菲律賓小型飛機沒向陸方打任何招呼直接進入黃岩島領空，機種分別是「島人機」、C-208、PA-31T。 全是螺旋槳的小飛機，不是戰機，但南部戰區空軍發言人李健健空軍大校當天就定性此舉為「非法侵入中國黃岩島領空，嚴重侵犯中國主權。陸方海空兵力隨即出動，依法依規追蹤監視、喊話警告。

南海 黃岩島 共軍

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