黃岩島主權爭議加劇 共軍南部戰區在南海海域巡航5天

台灣命理師廖美然日前於談話節目上分享赴北京看風水的經歷，脫口稱「北京都沒冰箱」、「北京人不喝冷飲」，登上微博熱搜第一，引發兩岸熱議。大陸國台辦發言人張晗今天批評稱，「這種脫離事實的言論只會淪為笑柄」，並喊話台灣民眾多到大陸走走看看，以瞭解「真實可愛的大陸」。

2026-08-26 11:50