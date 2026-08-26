台灣命理師脫口「北京沒冰箱」 陸國台辦強硬回擊了

台灣命理師廖美然日前於談話節目上分享赴北京看風水的經歷，脫口稱「北京都沒冰箱」、「北京人不喝冷飲」，登上微博熱搜第一，引發兩岸熱議。大陸國台辦發言人張晗今天批評稱，「這種脫離事實的言論只會淪為笑柄」，並喊話台灣民眾多到大陸走走看看，以瞭解「真實可愛的大陸」。

繼「大陸吃不起茶葉蛋」、「大陸高鐵沒有靠背」後，近期「北京都沒冰箱」的評論，再度引發議論。

張晗26日上午在國台辦例行記者會上還回應指，民進黨當局禁限阻撓兩岸交流交往，在島內（指台灣）蓄意製造「信息繭房」，企圖封鎖台灣民眾瞭解大陸，用心險惡。我們歡迎台灣民眾「突破障礙」，多來大陸走走看看，「了解真實可愛的大陸」。

另外，台灣內政部去年底對大陸社群平台「小紅書」APP進行「網路停止解析及限制接取」處置，為期1年，內政部長劉世芳近日表示，禁令到現在，跟小紅書有關的詐騙案件數下降了80%，又指若小紅書持續「已讀不回」，不願跟台灣政府建立聯絡窗口，不排除將禁令再延長一年。

張晗對此回應稱，相關數據是民進黨當局「自編自導」的，目的是捏造藉口禁限大陸社交平台，煽動兩岸對立對抗。民進黨當局粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，粗暴阻撓兩岸青年溝通交往，「完全不得人心」。其倒行逆施擋不住台灣民眾通過大陸社交平台進行交流的熱情，擋不住兩岸民眾走親走近的民意潮流。