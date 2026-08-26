趕上中秋黃金檔！陸國台辦：新增註冊一批台灣文旦柚農名單

距離中秋節僅剩一個月，大陸在今年6月海峽論壇期間表態採購的台灣文旦柚，能否趕上銷售黃金銷售檔期，受到矚目。國台辦今天透過記者會宣布，大陸海關總署網站日前已新增註冊了一批台灣文旦柚包裝廠及果園，並稱兩岸有關方面在堅持「九二共識」、反對台獨政治基礎上，積極推動簽約事項穩步落實。

今年6月海峽論壇期間，國台辦表示，鄭習會後推出的對台「十項措施」已取得階段性成果，其中包括「進一步推動台灣文旦柚輸入大陸」，國台辦也舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購文旦柚、鳳梨釋迦、石斑魚等台灣農漁產品。

大陸國台辦發言人張晗26日上午主持召開例行記者會，有陸媒提問，「日前，海關總署網站公布新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊事宜，請說明有關情況」。

張晗首先表示，大陸一貫秉持「兩岸一家親」理念，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。今年4月中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的措施以來，兩岸有關方面在堅持「九二共識」、反對台獨政治基礎上，推動各項措施落實落細，取得了積極成效。

她接著指，「在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下」，大陸歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，讓兩岸同胞共享兩岸關係和平發展、融合發展的紅利。

台媒追問，是否已確定有更多文旦柚能銷往大陸？張晗說，今年海峽論壇期間，大陸舉辦10項促進兩岸交流合作的政策措施對接簽約會，幫助台灣農漁民產品拓展大陸市場，讓台灣農漁民實實在在共享兩岸和平發展活力。簽約會後，兩岸有關方面在堅持「九二共識」、「反對台獨」政治基礎上，積極推動簽約事項穩步落實。

張晗表示，日前大陸海關總署新增註冊了一批台灣文旦柚果園和包裝廠，便利更多台灣業者把文旦柚銷往大陸。她並說，大陸將持續落實「十項措施」，為兩岸同胞謀利造福。

大陸曾於2022年8月3日起暫停台灣柑橘類水果輸入大陸，衝擊文旦柚市場，並於2024年9月2日宣布有條件台灣文旦柚，通過註冊的45個供果園、19處包裝場均位於花蓮。