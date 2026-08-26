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日駐陸大使金杉憲治：藉年底APEC會議改善中日關係不樂觀
日本駐陸大使金杉憲治表示，對於日本和中國能否藉11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議改善關係，目前「不是可以樂觀的情況」，但日本仍希望把握機會，推動雙邊關係趨於穩定。
據共同社，金杉憲治在朝日電視台25日播出的節目中說，「難得有這樣的機會，希望能盡力推動關係朝更加穩定的方向發展」，APEC會議期間，日本首相高市早苗能否與大陸國家主席習近平舉行會談備受關注。
報導提到，高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，中日關係持續惡化，雙方交流陷入停滯。金杉憲治說，包括他在內的日本使館人員，目前很難接觸到中國政府和商界人士，「很遺憾，目前尚未能與中方之間進行有意義的對話」。
同時，日本跨黨派議員團24日起對中國大陸展開4天訪問，尋求改善中日關係。這是高市早苗發表涉台言論以來，日本國會議員團首次訪陸，被視為雙方試探恢復政治接觸的一步。
知情人士透露，議員團預計將與中共中央對外聯絡部高級官員及行業代表會晤。
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