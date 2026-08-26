快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官媒戰地記者唐師曾逝世後遭批親美 胡錫進：輿論鬥爭魔怔了

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸新華社戰地記者唐師曾因患白血病，日前去世。有網友批評其言論「親美」，在大陸網上引發爭論。圖／取自北京日報
大陸新華社戰地記者唐師曾因患白血病，日前去世。有網友批評其言論「親美」，在大陸網上引發爭論。圖／取自北京日報

大陸新華社戰地記者唐師曾日前逝世，不少媒體人發文悼念，但輿論也迅速出現正反不同觀點。部分「愛國」博主翻出他生前言論，批評他「親美」，甚至稱其「死於立場反噬」。環時前總編輯胡錫進發文批評，稱第一時間衝死者吐唾沫嚴重不妥，「輿論鬥爭得魔怔了」。

唐師曾曾以新華社記者身份訪問格達費、穆巴拉克和2次波灣戰爭。著有《我從戰場歸來》、《我鑽進了金字塔》、《重返巴格達》、《我的諾曼第》等書；他23日在北京逝世，享年65歲。澎湃新聞等官媒報導其死訊，海內外不少人士相繼發文悼念。律師李莊、王才亮，央視主持人宋英杰、相聲演員閻鶴祥等發文追憶，具有爭議性的旅日時評人姚博（網名「五嶽散人」）等也表達哀悼。

但輿論也出現另一種聲音。網友翻出唐師曾著作《我從戰場歸來》、《我在美國當農民》中，表現出對美軍軍事史和作戰體系的強烈興趣。他在個人微博中質疑中國無人機領先等言論也被翻出。

擁735萬餘名粉絲的大陸知名「愛國」博主「孤雁暮蟬」發文稱，唐師曾生前頂著「新華社戰地記者」頭銜，高舉「只到場，沒立場」的破旗，實際上「親美都親到了骨頭縫裡」，還稱唐得白血病可能與海灣戰爭期間「美國那批貧鈾彈」相關。

唐師曾曾作為新華社攝影記者赴海灣戰爭報導。之後自稱，自己在1990年代因輻射患上再生障礙性貧血，後轉為白血病。　　

胡錫進25日晚發長微博批評針對唐師曾的輿論圍攻，稱唐師曾雖有過爭議，但其戰地報導經歷具有開拓意義，不應在其去世後翻舊帳、集中批判。

他說，唐師曾患白血病限制了後期的發揮，在社交媒體上偶爾發過些牢騷，說過有爭議的話，但非常重要的是，他的少數牢騷話幾乎沒有引起過廣泛傳播，沒有真正成為過「輿論」。但「少數對網上鬥爭、對找靶子批判著迷的人偏偏要把唐師曾所有發過的帖子翻一遍，找他這麼多年都說過什麼可以挑毛病、但當時並未引起多少輿論爭議的話」。

胡錫進說，這對逝者大不敬，太不厚道了。那樣做的人缺少起碼的寬容心，「我看他們是輿論鬥爭得魔怔了。」

胡錫進 新華社 巴格達

延伸閱讀

冷眼集／民進黨操作國難 政治勘災牛皮一戳就破

不是許芊芊？kk._hi突關帳...網挖9字留言疑露端倪 身分疑雲直指「他」

陳幸妤是隱適美鑽石醫師！網好奇陳致中「怎不找姊矯正」 本人神回笑翻

游盈隆上周曾探視 中選會前主委劉義周因病逝世享壽78歲

相關新聞

陸官媒戰地記者唐師曾逝世後遭批親美 胡錫進：輿論鬥爭魔怔了

大陸新華社戰地記者唐師曾日前逝世，不少媒體人發文悼念，但輿論也迅速出現正反不同觀點。部分「愛國」博主翻出他生前言論，批評他「親美」，甚至稱其「死於立場反噬」。環時前總編輯胡錫進發文批評，稱第一時間衝死者吐唾沫嚴重不妥，「輿論鬥爭得魔怔了」。

中美1.5軌對話 陸學者：企圖為9月川習會預熱推動新共識

中美元首料9月24日會晤前，第3屆中美1.5軌對話25日在北京舉行，探討增進政治互信、拓展經貿合作等議題。中共中聯部部長劉海星稱，今年是中美關係重要年份，雙方要探索新時代中美務實合作的實踐路徑。另據外電報導，美國正計劃對中國商品徵收7.5%關稅。南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，6月以來美國對中國制裁持續加碼，本次對話將為9月「川習會」預熱，推動會晤達成新的共識與合作。

美擬以「產能過剩」加徵陸7.5%關稅 總稅率將恢復至20%

彭博資訊報導，美國準備以中國大陸「產能過剩」為由，對大陸商品加徵7.5%的關稅，而且時間點設定在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定下個月舉行高峰會之前。

日駐陸大使金杉憲治：藉年底APEC會議改善中日關係不樂觀

日本駐陸大使金杉憲治表示，對於日本和中國能否藉11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議改善關係，目前「不是可以樂觀的情況」，但日本仍希望把握機會，推動雙邊關係趨於穩定。

習近平傳9月訪印度 中印兩國關係回暖新信號

路透報導，大陸國家主席習近平極可能率領龐大代表團出席下月在新德里舉行的金磚國家峰會。這將是習近平七年來首次訪問印度，顯示中印兩國關係進一步回暖的新信號。

兩岸青年交流 馬龍驚喜現身

「同心同行兩岸青年交流季」昨日下午在上海開幕，國民黨副主席張榮恭指出，未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。大陸國台辦主任宋濤則表示，希望兩岸青年勇於突破台灣的各種禁限阻撓，引領兩岸交往交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。