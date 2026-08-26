中美1.5軌對話 陸學者：企圖為9月川習會預熱推動新共識

中美元首料9月24日會晤前，第3屆中美1.5軌對話25日在北京舉行，探討增進政治互信、拓展經貿合作等議題。中共中聯部部長劉海星稱，今年是中美關係重要年份，雙方要探索新時代中美務實合作的實踐路徑。另據外電報導，美國正計劃對中國商品徵收7.5%關稅。南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，6月以來美國對中國制裁持續加碼，本次對話將為9月「川習會」預熱，推動會晤達成新的共識與合作。

據星島日報，中美1.5軌對話創立於2023年，由中央對外聯絡部和美國亞洲協會共同主辦，介於官方外交（一軌）和民間對話之間（二軌），是中美政黨、工商界、學術界的重要溝通平台。本屆對話主題為「建設性戰略穩定—新時代中美務實合作」。中方有關部門、地方政府、智庫、高校，以及美國亞洲協會董事會共同主席桑頓（John L. Thornton）等美國戰略界、工商界人士約40名中外代表參加。大陸外事委員會副主任劉結一等出席，中聯部副部長陸慷主持對話。

新華社報導稱，雙方進行坦誠、深入、建設性交流，認為應共同落實好今年5月兩國元首會晤達成的重要共識，促進經貿、人文、地方、醫療、人工智能、糧食安全等領域交流合作，妥善處理分歧，共同應對全球性挑戰。

劉海星表示，雙方沿着元首會晤明確的方向推進議程，取得明顯成效。雙方應不斷做大共同利益蛋糕，實現競爭有度的良性穩定，以及分歧可控的常態穩定，恪守不衝突不對抗底線，實現和平可期的持久穩定。大陸全國政協主席王滬寧前日亦會見美方代表，雙方均贊同共同落實兩國元首達成的構建建設性戰略穩定關係共識。

彭博引述知情人士表示，美國政府官員希望在美中元首華盛頓會面前，公布針對「產能過剩」的《301條款》調查結果，計劃以製造業產能過剩為由，對中國商品徵收7.5%關稅，使川普第二任期內對華關稅水平提升至約20%。

美方此前承諾對中國商品設定的替代性關稅上限鎖定在20%。消息指出，目前美國施加的替代稅率為12.5%，即距離上限剛好剩餘7.5%上調空間。不過，路透社稱暫未能證實該報導。中美現正就延長雙邊貿易休戰協議談判，現行協議於11月10日屆滿。

朱鋒指出，5月川習會以來中美關係雖呈企穩態勢，但6月後美國對中國企業制裁持續加碼，尤其在人工智慧領域，美國試圖形成中美「兩極對立」格局，即要求任何國家若使用中國的AI設備或軟件，就不能使用美國的相關技術。這一系列舉動反映當前中美關係的嚴峻性與尖銳性不容忽視。

朱鋒認為，1.5軌對話有助於中美雙方坦率地對雙邊關係進行評估與交流，查找問題所在，同時通過對話進一步穩定中美關係，推動9月可能的元首會晤達成新的合作與共識。