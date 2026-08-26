中共火箭軍再成反腐箭靶 共軍公開徵集採購涉貪線索

綜合路透社及觀察者網報導，中共軍方24日透過其招標平台「軍隊採購網」發布公告，指共軍為整治火箭軍採購領域問題，即日起至11月30日止向中國社會公開徵集火箭軍違規採購問題有關線索。火箭軍已是中共總書記習近平執行軍隊反腐的重災區，如今官方正進一步加強對軍方採購活動的審查。

根據公告，這項措施以「廣泛接受社會監督」為名公開徵集火箭軍違規採購問題有關訊息，受理範圍主要是火箭軍部隊的物資服務、工程、副食品、藥品耗材等採購活動有關違規問題，含招標代理機構經手的項目，且至少包括需求編制、採購評審、合約履行、網路採購等領域。

公告提到，可舉報者為參加火箭軍部隊採購的供應商、評審專家、招標代理機構、投標代理人，以及共軍內部與採購案相關人員。並強調舉報事項應附相關證據資料，且來源應合法合規、真實有效，否則不予受理。受理截止時間為今年11月30日。

習近平2012年11月接任中共總書記後，共軍一直是他大舉反腐的主要整肅對象之一。2023年，這場清洗行動進一步指向擁有核武器及飛彈、被視為共軍精銳戰力的火箭軍，導致火箭軍大批現任及退役高階將領落馬，其中包括出身火箭軍的前中國國防部長魏鳳和。

在這次公開徵集火箭軍採購涉貪線索前，共軍曾於2023年7月公開徵集2017年10月以來，在裝備採購招標評審活動中的違規、違紀問題線索，重點涵蓋操守缺失、拉幫結派、私下勾連、偏袒照顧、主動洩密及監管缺失等領域，被認為是引爆習近平大舉整肅共軍高層，導致眾多高階將領被查落馬的導火線。

此後，火箭軍曾於2025年8月28至31日接連發布180條公告，取消74名標案評審專家與116家供應商的資格，因為這些專家被認定為「評審錯誤影響結果」，其中有人因2016年標案的評審問題被究責。