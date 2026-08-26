習近平傳9月訪印度 中印兩國關係回暖新信號

路透報導，大陸國家主席習近平極可能率領龐大代表團出席下月在新德里舉行的金磚國家峰會。這將是習近平七年來首次訪問印度，顯示中印兩國關係進一步回暖的新信號。

在北京與新德里積極推動中印關係持續和緩背景下，外界將關注習近平於9月12日至13日在印度首都新德里主辦金磚國家峰會的動向。

報導引述熟悉峰會籌備情況的印方消息人士稱，「中國官員正忙於敲定酒店和安全協議」。另有消息人士稱，習近平極可能率領400名官員與會，相較之下，2019年中國大陸代表團的人數少於200名。

習近平上一次訪問印度，是2019年10月赴金奈出席「中印領導人第二次非正式會晤」，這一機制創立於2018年，是大陸與印度雙邊的特殊性領導人互動機制。2020年爆發的中印邊境衝突，導致雙方士兵傷亡，令中印關係惡化。

2024年10月，印度總理莫迪與習近平在俄羅斯喀山金磚峰會期間會晤，以及去年8月莫迪時隔七年首次訪問大陸，並出席在天津舉辦的上合組織峰會，讓兩國關係逐步改善。

目前，包含雙方的旅遊簽證、印度教徒赴西藏朝聖、邊境貿易市場等已陸續重啟。