美擬借陸「產能過剩」加徵7.5%關稅 總稅率將恢復至20%

彭博資訊報導，美國準備以中國大陸「產能過剩」為由，對大陸商品加徵7.5%的關稅，而且時間點設定在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定下個月舉行高峰會之前。

報導說，此舉將使川普第二任期對大陸商品的關稅稅率恢復至20%左右，即北京當局先前曾說過、符合美中貿易休戰協議的稅率水準。除這些關稅外，川普第一任內徵收、拜登政府期間沿用的其它進口稅依然有效。

美聯社引述的三名知情人士也說，美國政府正朝此方向前進，其中兩人說，最新關稅措施不至於危及華府與北京為期一年的貿易休戰，也不會影響白宮計劃在9月底舉行的「川習會」。

這項措施看來是白宮經過精心衡量後的做法，目的是繞過美國最高法院今年稍早推翻川普大規模徵收對等關稅的決定。在最高法院做出上述裁決後，川普政府於3月宣布，將正式調查中國大陸及其他國家的產能過剩以及強迫勞動相關規範，藉此為建立替代關稅鋪路。台灣也被列在調查行列內。

接著，川普政府7月對大陸商品加徵12.5%關稅，理由是中國大陸沒有採取足夠措施處理強迫勞動問題。北京雖然批評這項措施，但並未宣布報復性措施，反而表示華盛頓已同意，對大陸出口商品新增的關稅總額上限為20%。

如今，美國政府官員希望在川普與習近平預定於9月24日在華盛頓會面之前，公布針對產能過剩的調查結果。這項調查是依據《1974年貿易法》第301條啟動。

白宮及美國貿易代表署未回應置評請求。中國大陸駐美大使館在一份聲明中表示，經貿問題應透過雙邊談判解決，而非採取單方面加徵關稅的行動；同時也否認中國存在產能過剩問題。

彭博報導指出，預定對中國大陸課徵的7.5%產能過剩關稅最終稅率尚未確定。由於川普經常在貿易措施宣布前夕提出最後一刻的要求或修改方案，因此政策仍可能出現變化。