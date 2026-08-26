快訊

報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸青年交流 馬龍驚喜現身

聯合報／ 特派記者林宸誼、記者鄭媁林琮恩／上海—台北連線報導
大陸國台辦主任宋濤（右二）與奧運冠軍馬龍（左三）、國民黨副主席張榮恭（左二）等一起與兩岸青年共進晚餐。記者林宸誼／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右二）與奧運冠軍馬龍（左三）、國民黨副主席張榮恭（左二）等一起與兩岸青年共進晚餐。記者林宸誼／攝影

「同心同行兩岸青年交流季」昨日下午在上海開幕，國民黨副主席張榮恭指出，未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。大陸國台辦主任宋濤則表示，希望兩岸青年勇於突破台灣的各種禁限阻撓，引領兩岸交往交流。

此次活動，陸方包括宋濤、共青團中央第一書記阿東、上海市長龔正等官員出席。台灣方面除張榮恭、還有國民黨青發會主委連勝武率青發會出席。奧運金牌選手、大陸桌球全滿貫獲得者馬龍現身，引起現場轟動。他在開幕式中說：「兩岸在體育交流下沒有阻隔，大陸有頂尖的體育實力，歡迎大家來大陸」。

而張榮恭表示，今年四月鄭習會開啟台海和平穩定的曙光，也為兩岸青年合力共創美好未來指明了方向。他指出，當代大陸青年和台灣青年，都成長在東方超趕西方的年代，各具優勢和條件，更需要加強溝通合作，在「振興中華」過程中相向而行。未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。

宋濤則指出，歡迎更多的台灣青年來大陸交流發展，也會持續的創造更好的條件，提供更多的便利，讓台灣青年朋友來得放心，留得安心、過得舒心、幹得順心。

此外，我國藥品法規學會昨舉辦「兩岸醫療生技交流研討會」，曾任大陸衛生部副部長的中國醫院協會會長劉謙率團來台交流，這也是近年罕見有大陸副部長級別的官員來台。劉謙指出，雖是首次來台，但他「聽到的是鄉音，感受到的是親情」，盼藉此機會與兩岸同道充分交流、務實合作。

馬龍 青年 兩岸

延伸閱讀

上海兩岸青年交流季 奧運冠軍馬龍驚喜現身

上海青年交流活動 張榮恭勉兩岸青年投入和平發展、共創美好時代

大陸部級醫藥大老罕見來台交流 籲兩岸把握「十五五規畫」深化交流

青年海外圓夢計畫結訓 吳志中勉青年連結台灣與世界

相關新聞

印度宣稱 習近平將相隔7年到訪

據路透社引述印度消息人士稱，大陸國家主席習近平極可能率領龐大代表團出席下月在新德里舉行的金磚國家峰會，這將是習近平七年來首次訪問印度，顯示印中兩國關係進一步回暖的新信號。

中印邊界問題特別代表會晤 鋪路「習莫會」

中印邊界問題特別代表第廿五次會晤昨日在北京舉行，由陸方特別代表、中央外辦主任王毅與印度特別代表、國家安全顧問多瓦爾共同主持召開。陸方通稿指出，雙方就推進劃界談判、做好邊境管控、完善機制建設、推進跨境合作等深入溝通，重申將尋求雙方都能接受的邊界問題一攬子解決方案。

兩岸青年交流 馬龍驚喜現身

「同心同行兩岸青年交流季」昨日下午在上海開幕，國民黨副主席張榮恭指出，未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。大陸國台辦主任宋濤則表示，希望兩岸青年勇於突破台灣的各種禁限阻撓，引領兩岸交往交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。