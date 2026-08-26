中印邊界問題特別代表會晤 鋪路「習莫會」

中印邊界問題特別代表第廿五次會晤昨日在北京舉行，由陸方特別代表、中央外辦主任王毅與印度特別代表、國家安全顧問多瓦爾共同主持召開。陸方通稿指出，雙方就推進劃界談判、做好邊境管控、完善機制建設、推進跨境合作等深入溝通，重申將尋求雙方都能接受的邊界問題一攬子解決方案。

多瓦爾廿四日下午抵達北京，展開為期兩天的訪問。值此，外媒引述消息稱，多瓦爾此行也有為下月習近平與莫迪的「習莫會」鋪路意味。

據新華社，王毅再度提出實現「龍象共舞」。他表示，兩國機制性交流合作逐步恢復，雙方應總結歷史經驗，將邊界問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走，不停滯、不倒退、不偏航，讓對話、和平、協商、合作成為主流。多瓦爾表示，發展穩定、可預測、前瞻性的印中關係，符合兩國人民共同利益。印方願同中方進一步密切戰略溝通，探索邊界問題解決方案，推動印中關係加快改善發展。

通稿指出，雙方就推進劃界談判、做好邊境管控、完善機制建設、推進跨境合作等深入溝通，重申將按照二○○五年達成的政治指導原則，本著相互尊重、相互諒解精神，尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題一攬子解決方案。

會前多瓦爾先和韓正會見。印度駐北京大使館在Ｘ平台表示，兩人討論如何加強邊境地區的和平與安寧，並在經濟、政治和多邊等領域進一步改善雙邊關係。據新華社，韓正表示，中印應從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，增進戰略互信，妥善管控分歧。