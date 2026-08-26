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印度宣稱 習近平將相隔7年到訪

聯合報／ 記者賴錦宏黃雅慧／綜合報導
報導稱中國國家主席習近平（右）有可能9月出席在印度舉行的金磚國家會議，是他暌違七年後再訪印度。左為印度總理莫迪。美聯社
報導稱中國國家主席習近平（右）有可能9月出席在印度舉行的金磚國家會議，是他暌違七年後再訪印度。左為印度總理莫迪。美聯社

據路透社引述印度消息人士稱，大陸國家主席習近平極可能率領龐大代表團出席下月在新德里舉行的金磚國家峰會，這將是習近平七年來首次訪問印度，顯示印中兩國關係進一步回暖的新信號。

在北京與新德里積極推動中印關係持續和緩的背景下，外界將關注習近平於九月十二日至十三日在印度首都新德里主辦金磚國家峰會的動向。報導引述熟悉峰會籌備情況的一名印方消息人士稱，「中國官員正忙於敲定酒店和安全協議」。另兩名消息人士稱，習近平極可能率領四百名官員與會，相較之下，二○一九年中國大陸代表團的人數少於兩百名。

去年由巴西主辦的金磚國家峰會，習近平並未出席。至於中方今年是否參會，大陸外交部發言人毛寧七月時僅稱「目前我沒有可提供的信息」。

習近平上次訪問印度，是二○一九年十月赴金奈出席「中印領導人第二次非正式會晤」，這是大陸與印度雙邊的特殊性領導人互動機制。二○二○年爆發邊境衝突，中印關係惡化，直到二○二四年底才脫離接觸。

二○二四年十月，印度總理莫迪與習近平在俄羅斯喀山金磚峰會期間會晤，以及去年八月莫迪時隔七年首次訪問大陸，並出席在天津舉辦的上合組織峰會，逐步讓兩國關係改善。目前，包含旅遊簽證、神山朝聖、邊貿市場等已陸續重啟。

昨日雙方在北京舉行中印邊界問題特別代表第廿五次會晤，俄羅斯衛星通訊社引述復旦大學南亞中心研究員林民旺分析表示，此次會晤在金磚峰會前夕，目的是為領導人會晤營造積極氛圍，他亦指「雙邊關係存在較大幅度改善的可能性」。

印度 習近平 新德里

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